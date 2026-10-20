Pucali iz puške u Laktašima i oštetili automobil: Pješak u Prnjavoru naduvao 3,54 promila

Četvorica iz Laktaša uhapšena su zbog pucnjave u kojoj je oštećen automobil, a policija je u Prnjavoru zatekla pješaka sa 3,54 promila alkohola.

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Četiri lica iz Laktaša uhapšena su nakon što su, kako se sumnja, pucala iz vatrenog oružja u nepoznatom pravcu, pri čemu je jedan projektil oštetio automobil parkiran u dvorištu porodične kuće. Policija je tokom istrage oduzela i poluautomatsku i automatsku pušku.

Prema podacima Policijske uprave Banjaluka, muškarac iz Srbije prijavio je juče oko 10.15 časova da je na svom automobilu, parkiranom u dvorištu porodične kuće na području Laktaša, primijetio oštećenja.

Operativnim radom i uviđajem utvrđeno je da su N.K., N.K., J.N. i B.L., svi iz Laktaša, 18. oktobra u večernjim časovima pucali iz vatrenog oružja u nepoznatom pravcu. Tom prilikom je od ispaljenog projektila nastalo oštećenje na automobilu.

Četvorica osumnjičenih su uhapšena, a policija je od njih oduzela predmete koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela. Na licu mjesta pronađene su i čaure, meci i drugi predmeti koji bi mogli poslužiti kao dokaz.

Slučaj je kvalifikovan kao sumnja na krivična djela "Izazivanje opšte opasnosti", "Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija" i "Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari". Sve aktivnosti sprovedene su pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Četvoro osumnjičeno za krađu iz vikendice

Policija je juče kriminalistički obradila B.M. i N.B. iz Banjaluke, te B.S. i D.M. iz Kostajnice, zbog sumnje da su počinili tešku krađu.

Oni se sumnjiče da su u noći između 15. i 16. oktobra nasilno ušli u vikendicu u Rekavicama, odakle su ukrali 50 litara alkoholnog pića i zvučnik.

B.S. i D.M. uhapsili su policijski službenici Policijske uprave Prijedor, dok su od D.M. i N.B. oduzeti ukradeni predmeti. O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

Iz kuće u Barlovcima ukrao telefon

Policija je uhapsila i P.I. iz Banjaluke, koji se sumnjiči za krađu mobilnog telefona i drugih predmeta iz porodične kuće u Barlovcima.

Prema sumnjama policije, krađa je počinjena 14. oktobra, između 15 i 18 časova, a u kuću je ušao kroz otključana vrata.

Uhapšeno je i lice O.P. iz Banjaluke, za kojim je Policijska stanica Banjaluka Lazarevo ranije raspisala potragu zbog sumnje da je počinilo prevaru.

Prnjavorčanin imao 3,54 promila alkohola u krvi

Policijski službenici u Laktašima uhapsili su O.S. iz ovog grada zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru. Tokom kontrole teretnog vozila kojim je upravljao, on se oglušio o zakonita naređenja policijskih službenika i odbijao da postupi po njima. O slučaju je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenja za prekršaje.

U Laktašima je uhapšen i N.J., koji je juče oko 19.30 časova učestvovao u saobraćajnoj nezgodi upravljajući putničkim vozilom. Alkotestiranjem je utvrđeno da je imao 2,00 g/kg alkohola u organizmu, a protiv njega će biti podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Zbog saobraćajnih prekršaja uhapšen je i I.V. iz Prnjavora. On se, u vidno alkoholisanom stanju, kao pješak kretao kolovoznom trakom i ometao druge učesnike u saobraćaju. Utvrđeno je da je imao 3,54 g/kg alkohola u organizmu, a biće mu uručen prekršajni nalog.