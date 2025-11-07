logo
Haos na aerodromima, otkazano skoro 2.000 letova: Pogođeni najveći gradovi u Americi

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Blizu 2.000 letova je otkazano u Americi zbog smanjivanja broja letova.

U Americi otkazano 2.000 letova Izvor: Photo Nature Travel/Shutterstock

Skoro 2.000 letova otkazano je ili odloženo danas u Sjedinjenim Američkim Državama jer je avio-kompanijama poručeno da smanje broj letova, piše "ABC News". Cilj je da se smanji pritisak na kontrolu leta tokom blokade vlade.

Otkazano ili odloženo je 40 letova na 40 najfrekventnijih američkih aerodroma. Ministar saobraćaja Šon Dafi kaže da ova odluka neće uticati na međunarodne letove.

"Imamo međunarodne sporazume kojih se moramo prodržavati i ova situcija neće uticati na međunarodne letove. Ako se to učini, dogodiće se da će druge države čekati da SAD prekrše ugovore kako bi mogle da smanje američke letove i to bi imalo dugoročne posljedice", objasnio je Dafi.

Federalna vazduhoplovna avijacija najavila je da će početi smanjenje letova sa četiri odsto domaćih letova. Cilj je da se dostigne smanjenje od 10 odsto do kraja sljedeće nedjelje što bi značilo da bi dnevno bilo "problema" sa oko 4.000 letova.

(Mondo.rs)

