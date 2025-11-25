logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pucnjava u Bijeljini: Jedan muškarac ranjen, napadač se predao policiji

Pucnjava u Bijeljini: Jedan muškarac ranjen, napadač se predao policiji

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

U Bijeljini je jutros ranjen Oliver Ostojić, a osumnjičeni za pucnjavu Bratislav Bošnjak sam se predao policiji nekoliko minuta nakon događaja.

DSC_0529-1.JPG Izvor: PU Banjaluka

Jutros oko 08.52 časova u Ulici Pantilinska 145/a u Bijeljini došlo je do pucnjave u kojoj je ranjen Oliver Ostojić (1985) iz Bijeljine, potvrđeno je iz Policijske uprave Bijeljina.

Prema navodima policije, muškarac je ispalio je hitac iz pištolja i pogodio Ostojića u desnu nogu.

Povrijeđeni je zbrinut od strane ekipe Službe hitne pomoći Doma zdravlja Bijeljina i nije životno ugrožen.

Kao izvršilac događaja identifikovan je Bratislav Bošnjak (1981) iz Bijeljine, koji se nakon pucnjave udaljio sa lica mjesta putničkim vozilom. Samo nekoliko minuta kasnije, u 09.03 časa, Bošnjak je dobrovoljno pristupio u službene prostorije Policijske stanice Bijeljina 1 i predao oružje iz kojeg je pucao.

Policijski službenici su ga potom lišili slobode, a dalje mjere i radnje biće sprovedene pod nadzorom nadležnih organa.

(ATV)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bijeljina pucnjava hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ