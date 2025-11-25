Pucnjava u Bijeljini: Jedan muškarac ranjen, napadač se predao policiji

U Bijeljini je jutros ranjen Oliver Ostojić, a osumnjičeni za pucnjavu Bratislav Bošnjak sam se predao policiji nekoliko minuta nakon događaja.

Izvor: PU Banjaluka

Jutros oko 08.52 časova u Ulici Pantilinska 145/a u Bijeljini došlo je do pucnjave u kojoj je ranjen Oliver Ostojić (1985) iz Bijeljine, potvrđeno je iz Policijske uprave Bijeljina.

Prema navodima policije, muškarac je ispalio je hitac iz pištolja i pogodio Ostojića u desnu nogu.

Povrijeđeni je zbrinut od strane ekipe Službe hitne pomoći Doma zdravlja Bijeljina i nije životno ugrožen.

Kao izvršilac događaja identifikovan je Bratislav Bošnjak (1981) iz Bijeljine, koji se nakon pucnjave udaljio sa lica mjesta putničkim vozilom. Samo nekoliko minuta kasnije, u 09.03 časa, Bošnjak je dobrovoljno pristupio u službene prostorije Policijske stanice Bijeljina 1 i predao oružje iz kojeg je pucao.

Policijski službenici su ga potom lišili slobode, a dalje mjere i radnje biće sprovedene pod nadzorom nadležnih organa.

(ATV)