Ana Kotur Erkić: Nacrt zakona u Brčkom produbljuje diskriminaciju osoba sa invaliditetom

Autor Nikolina Damjanić
0

Pravnica i aktivistkinja Ana Kotur Erkić jutros je ispred Skupštine Brčko distrikta protestovala protiv nacrta zakona o zapošljavanju osoba s invaliditetom, tvrdeći da predložena rješenja ne donose stvarnu podršku, već produbljuju diskriminaciju.

Protest u Brčkom protiv nacrta zakona o zapošljavanju osoba s invaliditetom Izvor: Ana Kotur Erkić/Facebook

Kotur Erkić je istakla da usvojeni amandmani Vlade Brčko distrikta predviđaju prednost pri zapošljavanju osoba s invaliditetom do ispunjenja zakonske kvote, ali samo ako kandidati ostvare rezultat među prvih pet na rang listi.

„Na transparentu sam imala pitanje A šta ako smo šesti? jer institucije time praktično traže da osobe s invaliditetom budu bolje od prosjeka, iako su na tržištu rada već u izrazito nepovoljnom položaju“, navela je.

Ona je ocijenila da se na ovaj način osobama s invaliditetom nameće nesrazmjeran teret – traži se jednakost po uslovima iz Zakona o državnoj službi, ali i jednakost po rezultatu, što je teško ostvarivo s obzirom na manji broj visokoobrazovanih i problem teške zapošljivosti. Kao primjer je navela da zakon o pravima ratnih vojnih invalida daje prednost pri zapošljavanju bez ograničenja po uspjehu na konkursu.

Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta prijavljen je nizak dvocifren broj osoba s invaliditetom, a dosadašnje mjere institucija rezultirale su zapošljavanjem jedne do dvije osobe godišnje.

Izvor: Ana Kotur Erkić/Facebook

„Predložila sam da se prednost da osobama s invaliditetom koje polože pismeni test, što je objektivan kriterijum, ali taj prijedlog nije prihvaćen“, dodala je Kotur Erkić.

Ukazala je i na preporuke Komiteta UN za prava osoba s invaliditetom, prema kojima država kao poslodavac mora insistirati na inkluziji, te na odredbe Konvencije Međunarodne organizacije rada i Zakona o zabrani diskriminacije, koje potvrđuju da afirmativne mjere za osobe s invaliditetom nisu diskriminacija prema drugima.

ž

„Brčko distrikt prvi put donosi ovakav zakon, ali na način koji osobe s invaliditetom prepoznaju kao pogrešan i diskriminatoran“, poručila je Kotur Erkić.

(MONDO)

