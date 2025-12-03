logo
U BiH 8,33 odsto stanovništva živi s invaliditetom: UN upozorava da inkluzija mora biti prioritet svih

U BiH 8,33 odsto stanovništva živi s invaliditetom: UN upozorava da inkluzija mora biti prioritet svih

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Iz Kancelarije UN u BiH navode da 8,33 odsto stanovništva u BiH živi sa nekim oblikom invaliditeta i ističu da inkluzivno zapošljavanje i dostojanstven rad ovog dijela populacije mora biti zajednički prioritet javnih institucija, privatnog sektora i civilnog društva

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U saopštenju, povodom Međunarodnog dana lica s invaliditetom, poziva se na puno poštivanje prava lica iz ove kategorije i primjenu inkluzivnih politika širom BiH.

Ovogodišnja tema "Unapređenje uključenosti lica s invaliditetom radi postizanja društvenog napretka" naglašava značaj izgradnje inkluzivnih društava u kojima lica s invaliditetom mogu u potpunosti da učestvuju.

U saopštenju je navedeno da danas 1,3 milijarde ljudi širom svijeta živi s invaliditetom, dok, prema podacima popisa stanovništva iz 2013. godine, oko 8,33 odsto stanovništva u BiH živi sa nekim oblikom invaliditeta.

Puno i ravnopravno učešće lica sa invaliditetom u političkom, društvenom, ekonomskom i kulturnom životu nije samo obaveza u oblasti ljudskih prava, nego i osnova pravednog društva.

UN je pozivaju poslodavce, posebno u privatnom sektoru, da prošire prilike, usvoje inkluzivnu praksu zapošljavanja i zadržavanja radnika, te investiraju u pristupačna radna okruženja.

Poručeno je, takođe, da su ojačana partnerstva s organizacijama lica s invaliditetom, participativni pristupi i kontinuirani multisektorski dijalog ključni za to da provođenje Ciljeva održivog razvoja bude inkluzivno i u skladu s pravima lica s invaliditetom.

UN pozivaju sve institucije, pružaoce usluga i aktere iz zajednica da prepoznaju i adresiraju intersekcionalnu diskriminaciju koju doživljavaju osobe s invaliditetom – posebno žene, djeca, Romi i LGBT lica.

"Diskriminacija ograničava pristup obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, zapošljavanju, javnim uslugama, kao i učešću u kulturnom životu i rekreativnim aktivnostima, te povećava isključenost i rizik od nasilja. Inkluzija nije pitanje milostinje, već obaveza – kao i pametan, održiv razvoj", navodi se u saopštenju.

UN naglašava da je adekvatna finansijska podrška porodicama s djecom ključna za prevenciju siromaštva, širenje kvalitetnih usluga u zajednici i smanjenje institucionalizacije osoba s invaliditetom.

Posebnu pažnju treba posvetiti sprečavanju diskriminacije i nasilja nad djecom s invaliditetom, uključujući uvođenje snažnih antidiskriminacijskih politika, pristupačnih žalbenih mehanizama i otpornih sistema zaštite djece. 

(Srna)

Tagovi

osobe sa invaliditetom BiH UN

