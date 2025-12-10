logo
Đorđe David isprozivao djevojku u kolicima: "Nikad se nisam tako osramotio"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Đorđe David progovorio je o jednoj izuzetno neprijatnoj situaciji u kojoj se našao.

Đorđe David isprozivao devojku u kolicima Izvor: Antonio Ahel/ ATAIMAGES

Pjevač Đorđe David je nedavno ispričao jednu od najneprijatnijih situacija koje su mu se dogodile u posljednje vrijeme. Kako je objasnio, nije imao nikakvu lošu namjeru kada je prišao djevojci u invalidskim kolicima, ali po načinu na koji je sjedila nije mogao da pretpostavi da ne može da ustane.

Sve se dogodilo na jednom javnom događaju. Đorđe je prišao djevojci misleći da je samo sjela na mjesto koje je bilo predviđeno za njega i zamolio je da se malo pomjeri. Od tog trenutka, kako kaže, situacija je počela da se odvija potpuno suprotno od onoga što je očekivao i pretvorila se u veoma neprijatno iskustvo.

"Gledam djevojku koja sjedi na mom mestu i kažem joj: 'Izvinite, molim vas, ovo je moje mjesto', kaže ona "samo sekund". Ja se nadovežem: 'Molim vas požurite, nemojte samo sekundu. Zašto ste mi sjeli na mjesto?' Ona me moli da samo jedan sekund sačekam. Ja stojim, ona drži telefon zove nekoga, priča mu da to nisu njihova mjesta nego na drugu stranu. Da li je taj neko otišao da sačeka nekoga, nije ni bitno. I kaže ona meni da će sad da dođu. I ja joj odgovorim: 'A izvini, ne razumijem. Šta si ti, nesposobna? Treba kranovi da te prebace na drugu stranu?" - naveo je on.

"Ona me je pogledala i rekla: 'Ja se izvinjavam, ja sam osoba s invaliditetom'. I to je onako bio blam veliki. Ja to nisam znao, niti se to vidjelo po stavu kako je sjedila na stolici. Bukvalno sam kleknuo pored nje i rekao: 'Duboko ti se izvinjavam, mogu li ja da ti pomognem nekako?' Ona kaže da ne treba pomoć, pokaže mi i gdje su stavili kolica. Kad sam izvalio koliku sam glupost napravio rekao sam joj da je sve ok i da ostane da sjedi tu, a da ću ja da odem na drugu stranu. Znači potpuno sam se pogubio, nisam znao gdje ću. Bio me je blam, ali kasnije sam pokušavao da nađem opravdanje za sebe. To je jedna divno njegovana djevojka od oko 30 godina. Ako ovo ikad bude vidjela ja joj se i javno izvinjavam, nažalost to nisam mogao da zaključim", rekao je on gostujuću na Adria TV.

