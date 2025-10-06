logo
Nova misteriozna smrt u Moskvi: Tijelo ruskog medijskog mogula pronašli ispod prozora

Nova misteriozna smrt u Moskvi: Tijelo ruskog medijskog mogula pronašli ispod prozora

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

U Moskvi je pronađeno tijelo 87-godišnjeg Vjačeslava Leontjeva, bivšeg šefa izdavačke kuće Pravda, koji je navodno pao sa visine od 21 metra.

ruski medijski mogul mrtav poslije pada kroz prozor Izvor: Valentim Kuzmin / WillWest News / Profimedia

U Moskvi je pronađeno tijelo 87-godišnjeg Vjačeslava Leontjeva, ruskog medijskog mogula i bivšeg šefa izdavačke kuće Pravda. Leontjeva su pronašli ispod prozora njegovog stana, navodno je sa visine od 21 metra pao kroz prozor.

Ruska policija sprovodi istragu, a za sada nisu pronađeni dokazi koji bi ukazivali na nasilnu smrt. Novinar u egzilu Andrej Malgin je komentarisao "čudnu smrt" riječima: "Padovi sa prozora se nastavljaju...", aMalgin je dodao da Leontjev ličio na "milionera iz podzemlja".

Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia

"Puno toga je znao o 'partijskom novcu' - izdavačka kuća Pravda bila je najprofitabilnije preduzeće u poslovnom carstvu Centralnog komiteta Komunističke partije Sovjetskog Saveza", citira Dejli mejl njegove riječi, navodeći da postoje nepotvrđeni izvještaji da je Leontjev imao zdravstvenih problema.

U Rusiji je posljednjih godina zabilježen niz smrtnih slučajeva vodećih menadžera iz velikih kompanija, a poslednji se dogodio u julu ove godine kada je potpredsjednik Transnjefta Andrej Badalov (62) preminuo nakon pada sa zgrade u elitnom moskovskom okrugu Rubljovka.

