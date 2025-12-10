logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Korisnici preuzimaju kontrolu: Instagram AI sada reaguje na njihove interese

Korisnici preuzimaju kontrolu: Instagram AI sada reaguje na njihove interese

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

"Instagram" je predstavio novu funkciju zasnovanu na vještačkoj inteligenciji, koja omogućava korisnicima da prilagode algoritam za oblikovanje njihove stranice za preglede video snimaka.

Instagram AI funkcija Izvor: Shutterstock

"Instagram" je to nazivao pionirskim potezom ka većoj kontroli od strane korisnika.

Aplikacija u vlasništvu "Mete" uvodi opciju "Vaš algoritam", dostupnu preko ikone u gornjem desnom uglu "rilova", gdje se prikazuju teme za koje "Instagram" smatra da su interesantne korisnicima na osnovu njihove istorije pregleda.

"Meta" je navela u svom blogu da korisnici sada mogu direktno da kažu platformi koje teme žele da vide više ili manje, a preporuke se prilagođavaju u realnom vremenu.

Društvene mreže se suočavaju sa sve većim pritiskom regulatora i korisnika da obezbijede veću transparentnost u vezi sa algoritamskim odabirom sadržaja.

Kritičari dosadašnjeg načina rada kažu da algoritmi mogu da stvore skučeno informativno okruženje ili da promovišu štetan sadržaj. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Instagram vještačka inteligencija AI

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS