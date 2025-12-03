Bez najave i objašnjenja: Instagram uveo limit koji će mnoge iznervirati

Instagram je iznenada i bez najave počeo da ograničava broj heštagova ispod objava.

Instagram je bez najave i naknadnog objašnjenja počeo da uvodi novo ograničenje vezano za broj heštagova. Iako se za većinu korisnika još uvijek ništa nije promijenilo, neki javljaju da im aplikacija sada brani da stave više od tri heštaga ispod objava.

Prema riječima onih koji su naišli na ovaj problem, Instagram prikazuje obavještenje koje blokira objavu čim se pokuša dodavanje četvrtog heštaga. Na ovaj način, korisnicima se jasno stavlja do znanja da je dostignut novi limit.

This morning I realized that Instagram limited me to 3 hashtags on a post



Officially, the limit is still 30, so they are probably experimenting the 3 hashtags limit, kinda like how TikTok limited creators to 5 hashtags recently.



Has anyone also received this update?pic.twitter.com/i7RssUrK3X — Tolumotion (@tolumotion)November 21, 2025

Naravno, pošto se obavještenje ne pojavljuje svima, a još uvijek nema zvaničnih informacija, nije moguće sa sigurnošću reći da li je u pitanju samo test ili početak postepenog globalnog uvođenja.

U suštini, postoje dvije mogućnosti:

Instagram se priprema za trajnu promjenu i polako je uvodi na sve naloge.

i polako je uvodi na sve naloge. Riječ je o ograničenom eksperimentu čiji je cilj da se vidi kako korisnici reaguju. Ako rezultati budu pozitivni iz perspektive Meta-e, limit od tri heštaga bi mogao da postane novi standard.

Ako se promjena zaista uvede trajno, to bi predstavljalo veliku promjenu u načinu na koji platforma funkcioniše. Heštagovi su godinama bili glavni način otkrivanja sadržaja, mnogo prije nego što su feed preplavili Reels, promocije i sponzorisane objave. Mnogi kreatori i dalje u velikoj mjeri zavise od korišćenja velikog broja heštagova kako bi povećali domet svojih objava, a ta strategija bi uskoro mogla da postane značajno manje efikasna.

