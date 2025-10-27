logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Instagram riješio ono što nas je najviše nerviralo: Nova funkcija ozbiljno mijenja način na koji koristimo aplikaciju

Instagram riješio ono što nas je najviše nerviralo: Nova funkcija ozbiljno mijenja način na koji koristimo aplikaciju

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Da vam više nijedan Reels ne pobjegne - Instagram uveo istoriju gledanja!

Instagram konačno uveo istoriju pogledanih Reels videa (Watch history) Izvor: Ilija Baošić

Koliko puta vam se desilo da vam na Instagramu "pobjegne" video? Koliko ste puta pokušali da ga pronađete, a aplikacija se pravila kao da nikada nije postojao? Toj agoniji je došao kraj - Instagram je konačno uveo funkciju koju smo svi tražili: istoriju pogledanih Reels videa.

Vijest o ovom korisnom dodatku donio je sam Adam Moseri, šef Instagrama, koji je na svom profilu podelio detalje o novoj funkciji.

U kratkom videu Moseri je objasnio da korisnici sada mogu da pregledaju listu svih Reels videa koje su ranije gledali - čak i ako ih nisu odgledali do kraja. Dovoljno je da otvorite podešavanja, uđete u "Your Activity", pa u "Watch History".

Ako ispratite ove korake, tamo vas čeka pregled svega što vam je prošlo kroz feed. Listu možete filtrirati hronološki, po vremenu ili autoru, kako biste brže došli do onoga što tražite.

Drugim riječima, kraj uzaludne potrage i nerviranja jer "Instagram neće da izbaci onaj video kad Bajaga ispaljuje voditelja".

Moseri je na kraju poručio da "stiže još toga", pa djeluje da Instagram sprema ozbiljan talas korisnih funkcija. Nadajmo se da su bar upola korisne kao istorija pogledanih Reels videa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Instagram

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS