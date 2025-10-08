Šta znači ako na Instagramu vidite profil sa zlatnim prstenom: Samo 25 ljudi će dobiti ovu nagradu

Pored zlatnog prstena oko profilne slike, najbolji kreatori će dobiti posebnu značku i mogućnost da mijenjaju pozadinu svog profila i izgled "Like" dugmeta.

Izvor: Instagram

Instagram je pokrenuo "Rings", novu nagradnu inicijativu namijenjenu najboljim kreatorima na platformi. Kompanija će 16. oktobra 2025. nagraditi 25 najuspješnijih kreativaca zlatnim prstenom i posebnom značkom koja će biti istaknuta na njihovom profilu.

Pobjednike će birati žiri u kom su, između ostalih, izvršni direktor Instagram-a Adam Moseri, filmski reditelj Spajk Li, modni dizajner Mark Džejkobs i jutjuber Markez Braunli (MKBHD).

Rings program stiže nakon što je Instagram ukinuo svoj bonus program za kreatore i smanjio broj sponzorstava. Za razliku od prethodnih inicijativa, Rings ne uključuje novčane nagrade – kreatori će dobiti samo simbolično priznanje u vidu zlatnog prstena, ali u veoma ograničenoj količini.

Izvor: Instagram

MKBHD ističe da je ovo priznanje više namijenjeno "posebnoj vidljivosti i kao svojevrsan podsticaj". Dodaje da će Rings nagrađivati stvaraoce koji ulažu najviše truda u svoj sadržaj, a ne one sa nužno najvećim brojem pratilaca.

Dobitnici će dobiti i mogućnost da promene boju pozadine svog profila i prilagode izgled "Like" dugmeta.

Podsjetimo, 2023. godine Meta je ukinula Reels Play bonus program, koji je mnogim kreatorima sadržaja na Instagram-u i Facebook-u bio glavni izvor prihoda. Tokom 2024. Moseri je izjavio da kompanija razmatra nove modele kompenzacije, ali konkretni planovi nisu predstavljeni.

Iste godine kreatori su prijavili pad od čak 52% u broju sponzorskih saradnji, pa Instagramova odluka da umjesto novčanih nagrada ponudi prstenje sigurno djeluje pomalo kontroverzno.