logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šta znači ako na Instagramu vidite profil sa zlatnim prstenom: Samo 25 ljudi će dobiti ovu nagradu

Šta znači ako na Instagramu vidite profil sa zlatnim prstenom: Samo 25 ljudi će dobiti ovu nagradu

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Pored zlatnog prstena oko profilne slike, najbolji kreatori će dobiti posebnu značku i mogućnost da mijenjaju pozadinu svog profila i izgled "Like" dugmeta.

instagram uvodi posebne nagrade za najbolje kreatore Izvor: Instagram

Instagram je pokrenuo "Rings", novu nagradnu inicijativu namijenjenu najboljim kreatorima na platformi. Kompanija će 16. oktobra 2025. nagraditi 25 najuspješnijih kreativaca zlatnim prstenom i posebnom značkom koja će biti istaknuta na njihovom profilu.

Pobjednike će birati žiri u kom su, između ostalih, izvršni direktor Instagram-a Adam Moseri, filmski reditelj Spajk Li, modni dizajner Mark Džejkobs i jutjuber Markez Braunli (MKBHD).

Rings program stiže nakon što je Instagram ukinuo svoj bonus program za kreatore i smanjio broj sponzorstava. Za razliku od prethodnih inicijativa, Rings ne uključuje novčane nagrade – kreatori će dobiti samo simbolično priznanje u vidu zlatnog prstena, ali u veoma ograničenoj količini.

Izvor: Instagram

MKBHD ističe da je ovo priznanje više namijenjeno "posebnoj vidljivosti i kao svojevrsan podsticaj". Dodaje da će Rings nagrađivati stvaraoce koji ulažu najviše truda u svoj sadržaj, a ne one sa nužno najvećim brojem pratilaca.

Dobitnici će dobiti i mogućnost da promene boju pozadine svog profila i prilagode izgled "Like" dugmeta.

Podsjetimo, 2023. godine Meta je ukinula Reels Play bonus program, koji je mnogim kreatorima sadržaja na Instagram-u i Facebook-u bio glavni izvor prihoda. Tokom 2024. Moseri je izjavio da kompanija razmatra nove modele kompenzacije, ali konkretni planovi nisu predstavljeni.

Iste godine kreatori su prijavili pad od čak 52% u broju sponzorskih saradnji, pa Instagramova odluka da umjesto novčanih nagrada ponudi prstenje sigurno djeluje pomalo kontroverzno.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Instagram

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS