Kako zapravo funkcionišu Instagram Mape: Kontroverzna funkcija sada dostupna i kod nas

Kako radi Instagram Map i može li baš svako da vidi gdje ste u svakom trenutku?

Izvor: Ilija Baošić

Instagram je konačno omogućio upotrebu funkcije Instagram Map i kod nas. Ova opcija izazvala je pravu buru kada je prvobitno lansirana tokom ljeta, kada su mreže bile preplavljene upozorenjima da aplikacija automatski dijeli lokaciju korisnika. Strah je bio toliki da su mnogi odmah provjeravali podešavanja, uvjereni da ih Instagram prati u stopu.

Ispostavilo se da je panika uglavnom bila posljedica nerazumijevanja. Instagram Map ne otkriva vašu lokaciju svima podrazumijevano, već funkcioniše na potpuno drugačiji način. Sada kada je dostupna i kod nas, važno je objasniti kako radi, šta tačno prikazuje, kako se uključuje i ko zapravo može da vidi vašu lokaciju.

Kako da pristupite Instagram mapi i šta se na njoj prikazuje

Instagram Map je funkcija kojoj pristupate iz svog DM inboksa. Nalazi se na vrhu, iznad konverzacija i odmah pored Notes objava, a njena ikonica jasno je označena imenom "Map".

Kada otvorite Instagram mapu, vidjećete dvije vrste sadržaja. Prvi je lokacija vaših prijatelja, ukoliko su odlučili da je podijele. Drugi je sadržaj vezan za lokaciju: objave, Reels i Stories sa dobrovoljno tagovanom lokacijom.

Izvor: Ilija Baošić

Kako se dijeli lokacija na mapi i ko sve može da je vidi

Dijeljenje lokacije je podrazumijevano isključeno i uključuje se samo ako sami to odaberete. Da li delite lokaciju ili ne je vidljivo na samom vrhu Instagram mape, dok se podešavanja dijeljenja nalaze u gornjem desnom uglu. Ukoliko kliknete na ikonicu zupčanika, pred vama će biti izbor opcija o ljudima sa kojima možete da podijelite preciznu lokaciju:

No one (ni sa kim - isključeno dijeljenje lokacije)

Only these friends (ručno odabrani prijatelji)

Close Friends (unaprijed određena lista bliskih prijatelja)

Friend (svi prijatelji, ali samo oni koje vi pratite i koji istovremeno prate vas)

Izvor: Ilija Baošić

Ako odlučite da podijelite svoju lokaciju, grupa koju ste odabrali će moći da vidi gde se nalazite, ali ne u realnom vremenu. Precizna lokacija se ažurira samo onda kada otvorite Instagram, gdje god da ste (pa i kod kuće). Ukoliko aplikaciju ne otvorite duže od 24 sata, vaša posljednja lokacija se briše sa mape.

Objave, Reels ili Story koje objavite će 24 sata biti vidljive na mapi svim ljudima koji vas prate ako odlučite da na njima tagujete lokaciju.

Zašto je Instagram Map funkcija izazvala paniku

Iako Meta tvrdi da je sve pod kontrolom korisnika, panika je nastala jer ljudi nisu shvatili razliku između tagovane lokacije u objavi i aktivnog dijeljenja svoje lokacije. Mnogi su pomislili da su automatski svima "vidljivi" na mapi.

Izvor: Ilija Baošić

Čak je i Adam Moseri, šef Instagram-a, morao da objasni da lokaciju ne može da vidi niko bez vaše izričite odluke, i da je funkcija osmišljena tako da traži dvostruku potvrdu.

Sada kada znate kako tačno funkcioniše Instagram Map, na vama je da odlučite da li ćete svoju lokaciju dijeliti sa prijateljima ili ne.