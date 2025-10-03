Samsung zakazao premijeru novog savitljivog telefona: Zlatni okviri znače samo jedno

Samsung će 11. oktobra predstaviti premijum verziju Galaxy Z Fold7 telefona, ali samo za kinesko tržište.

Izvor: Samsung

Samsung je zvanično potvrdio datum premijere svog novog savitljivog telefona. Događaj će se održati 11. oktobra 2025. pod nazivom "Srce svijeta" i biće usmjeren isključivo na kinesko tržište.

Kompanija je objavila tizer fotografiju siluete uređaja, koja prikazuje savitljivi telefon u "fold" formi sa prepoznatljivim zlatnim okvirima. Ovaj dizajnerski detalj tradicionalno prati modele iz W serije, koje Samsung plasira ekskluzivno u Kini.

Prema dostupnim informacijama, novi model će pripadati W26 seriji i biće prilagođena verzija nedavno predstavljenog Galaxy Z Fold7, optimizovanog za kinesko tržište.

Izvor: Samsung

Uprkos glasinama o razvoju trostruko savitljivog uređaja pod nazivom Galaxy Z TriFold, Samsung neće prikazati taj inovativni model na ovom događaju. Ipak, različiti izvori navode da bi se TriFold mogao pojaviti do kraja godine.

Podsetimo, Samsung je tokom ljeta 2025. predstavio tri savitljiva telefona: Galaxy Z Flip7 FE, Galaxy Z Flip7 i Galaxy Z Fold7, koji su dostupni globalno. Novi W26 nastavlja filozofiju kompanije da na kineskom tržištu lansira premijum varijante svojih vodećih uređaja, koje su tamo pozicionirane kao ekskluzivni proizvodi.