Modni spektakl na koji je svijet čekao dvije godine: Megan stala na crtu Kejt

Koja je bolje obučena - Kejt Midlton ili Megan Markl? Pogledajte slike i recite nam šta mislite!

Izvor: Profimedia

Danas se u katedrali Svetog Petra u Londonu održava istorijska služba u čast Platinastog jubileja kraljice Elizabete Druge, a kojoj, nažalost, poglavarka britanske monarhije nije mogla da prisustvuje jer se ne osjeća dobro.

Svi britanski mediji prenose bukvalno svaki sekund ovog za njih veoma važnog događaja, a najviše pažnje je izazvalo pojavljivanje "otuđenog" princa Harija i njegove supruge Megan Markl. Američka glumica koja je na početku veze i braka sa princom uživala naklonost Britanaca, više nije tako rado viđen gost na dvoru. Bezbroj skandala i intriga pratilo je njihovo preseljenje u Ameriku, a kako mnogi nagađaju, upravo je dolazak kraljičinog nekad omiljenog unuka Harija i njegove izabranice, razlog Elizabetinog odsustva sa ovog važnog događaja.

Kao i uvijek kada je riječ o okupljanju kraljevske porodice, u centru pažnje našli su se modni odabiri dama plave krvi, a najviše se pričalo o stilskom duelu Kejt Midlton i Megan Markl, prvom nakon dvije godine.

Obe dame su se pojavile u crkvi poštujući obavezno modno pravilo jednobojnih odijevnih kombinacija, ali na nešto drugačiji način. Starija vojvotkinja od Kembridža (40) je odabrala nježnožutu, dok je nekadašnja vojvotkinja od Saseksa (titula koje se odrekla), odnosno Megan (39), bila potpuno u bijelom.

Pogledajte kako su jetrve Kejt i Megan izgledale na današnjem događaju...

Kejtina stilska kombinacija je bila za trunku klasičnija, dok je Megan, kao i uvijek, bila savršeno trendi u laganom kaputiću koji se zakopčava do grla i sa nešto većom kragnom. Obe dame su izabrale modele šešira kakvi najviše odgovaraju njihovom stilu, pa je tako Meganin blago prikrivao lice, dok je Kejtin bio nešto klasičijeg "kroja".

Ali, u britanskim medijima se najviše pričalo o tome zašto je supruga princa Harija odabrala baš bijelu boju za ovaj događaj. Modni stručnjaci su primijetili da je vojvotkinja od Kembridža juče na "The Triumph of colour" ceremoniji nosila boju slonovače, a 24 sata kasnije Harijeva ljepša polovina se pojavila u bijelom modnom izdanju. Komentar koji je najčešće mogao da se pročita u medijima jeste da to uopšte nije slučajno, jer je još od ranije poznato da među jetrvama postoji netrpeljivost, a da su se i nerijetko nadmetale.

A čiji stil se vama više dopada?

Anketa Koja je po vama bolje obučena - Kejt ili Megan? Kejt! Uvijek prefinjena i moderna. 0% (0)

Definitivno Megan! Njene stilske kombinacije su uvijek šik! 0% (0) Povratak na glasanje Koja je po vama bolje obučena - Kejt ili Megan? Kejt! Uvijek prefinjena i moderna.

Definitivno Megan! Njene stilske kombinacije su uvijek šik! Glasaj Rezultati

MONDO