Izabrale slične haljine: Javnost opet podijeljena između Kejt i Megan (FOTO)

Kejt Midlton i Megan Markl obukle su crninu povodom smrti kraljice Elizabete i izazvale su brojne komentare u javnosti.

Princ i princeza od Velsa, Kejt Midlton i Vilijam, pojavili su se juče u Vindzoru kako bi ispoštovali obožavatelje monarhije koji su se okupili kako bi odali počast nedavno preminuloj kraljici Elizabeti Drugoj. Šok za britansku javnost bio je i dolazak supruge princa Harija, Megan Markl. Ova dva para prvi put su viđena zajedno od marta 2020. godine, a kako nagađaju mediji, čini se da su braća "zakopala rate sjekire".

Izvor iz Kensingtonske palate rekao je da je Vilijam, princ od Velsa, uprkos strogoj zabrani svog oca, novoimenovanog kralja Velike Britanije Čarlsa Trećeg, insistirao na tome da im se u ovoj ceremoniji pridruže vojvoda i vojvotkinja od Saseksa.

Kako tradicija nalaže, Kejt i Megan su nosile crninu, naizgled identične haljine, ali modnim znalcima nije promakla diskretna razlika u njihovom autfitu, kao ni ponašanje jedne i druge. Dok je iskusna Kejt osmjehivala okupljenima u Vindzoru koji su kapije palate zasuli cvijećem, Megan je djelovala neočekivano skrušeno, uzevši u obzir da je u javnost iznela brojne kritike na račun cele kraljevske porodice, pa i same Elizabete. Za razliku od Vilijamove supruge koja je djelovala vedro, nekadašnja glumica je odavala utisak da joj je izuzetno neprijatno što se nalazi na tom mjestu.

I Kejt i Megan su nosile haljine midi dužine, zatvorenog okovratnika, ali uočena je i delikatna ali važna razlika u njihovom odabiru. Kejt koja se obično oblači tradicionalnije, odabrala je uzanu crnu haljinu dugih rukava koja je istakla njeno savršetno zategnuto tijelo. Megan, koja je u prvoj godini braka sa Harijem u britanskoj javnosti proglašena za najstilizovaniju damu plave krvi, čije moderne kombinacije su uvijek bile daleko više šik od onih koje nosi Vilijamova supruga, ovog puta je odabrala nešto "staromodniju" kreaciju u odnosu na one u kojima je svet naučio da je vidi. Haljina koja se širi od stuka u gloh i dužine do polovine lista činila se daleko "dosadnijom" od one koju je nosila Kejt.

Obje dame su nosile tamnocrne čarape, jer svilene u ovoj situaciji nisu primerene, kao i klasične salonke na visoku potpeticu. Modni stručnjaci su ovaj odabir Vilijamove supruge protumačili kao jasnu demonstraciju dominacije u odnosu na jetrvu.

Uočeno je i da se Kejt i Vilijam nisu držali za ruke, dok Hari nije ispuštao dlan svoje supruge, kao da je želio da je podrži i obodri u situaciji koja joj je izuzetno neprijatna, komentarisali su stručnjaci za govor tijela.

