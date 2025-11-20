logo
Zabranjeno drijemanje! Upoznajte Mari Kampolongo, mladu Brazilku koja je talentom osvojila internet (VIDEO)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Mariana "Mari” Kampolongo je djevojčica koja je za samo nekoliko godina uspjela da osvoji i Brazil i ostatak svijeta.

Mariana "Mari” Kampolongo talentovana mlada pjevačica iz Brazila Izvor: Instagram @maricampolongo

Sa svega deset godina postala je viralna senzacija zahvaljujući nevjerovatnoj kombinaciji muzičkog talenta, glumačkog dara i iskrene, dječije energije koju prenosi u svakom nastupu. Na društvenim mrežama, posebno Instagramu, Mari već ima milionsku publiku, a gotovo svaki njen video završava među najgledanijim u regionu.

Jedan od njenih najgledanijih videa je obrada pjesme "É Proibido Cochilar" (u prevodu "Zabranjeno drijemanje"). 

Poslušajte i pogledajte Mari: 

Mari dolazi iz izrazito muzičke porodice u kojoj su i roditelji i brat Davi uključeni u umjetnost. Upravo u takvom okruženju počela je da razvija ljubav prema muzici, koju danas izražava kroz pjevanje, komponovanje i sviranje više instrumenata. Iako je vrlo mlada, iza sebe već ima ozbiljne muzičke projekte, uključujući i svoj EP pod nazivom Minha História, kao i nekoliko zapaženih singlova.

Izvor: Instagram @maricampolongo

Istovremeno, Mari se bavi i glumom. Publika ju je upoznala u popularnoj seriji "Poliana Moça", u kojoj je tumačila lik Kloi Rogato, a zatim i u Netflixovoj seriji "Luz". Kombinacija glume i muzike učinila ju je jednim od najprepoznatljivijih dječijih talenata svoje generacije u Brazilu.

Posebnu pažnju privukla je izvedbom pjesme "Conselho", koja je zapravo cover čuvene brazilske kompozicije. U ovoj verziji sarađivala je s poznatim muzičarem The Kiffnessom, a pjesma je ubrzo postala viralna. Emotivni, pomalo nostalgičan tekst koji govori o hrabrosti, podizanju samopouzdanja i prevazilaženju teških trenutaka idealno se uklopio u Marijin nježan, ali snažan vokal. Publika je pohvalila njenu zrelost u interpretaciji i muzičku sigurnost koja daleko nadmašuje njene godine.

Ono što Mari izdvaja nije samo talenat, već i prirodnost. U svakom videu djeluje kao djevojčica koja se istinski raduje muzici, koja se ne boji da pokaže emocije i koja s publikom komunicira spontano, bez ikakve namještenosti. Upravo ta autentičnost pomogla joj je da postane globalna senzacija.

Ako je ovako sjajna sa deset godina, teško je i zamislite šta tek slijedi. Jedno je sigurno - pred Mari Kampolongo je svijetla budućnost.

