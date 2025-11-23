Iznajme "stan na dan" pa ga izdaju kao da je njihov: Otkrivena opasna prevara na Balkanu

Slučajevi prevare sa iznajmljivanjem stanova nisu izolovani, a sličan obrazac nedavno se pojavio u više gradova regiona, ali i u BiH.

Izvor: Shutterstock

U Zagrebu se ovih dana odvija novi talas prevara s iznajmljivanjem stanova, a u središtu su se našli prevaranti koji unajmljuju stanove na kratko, zatim ih oglašavaju kao dugoročni najam i uzimaju depozit - nakon čega nestanu. Priča koja je izazvala ogroman interes javnosti dobila je nastavak kada su se ispred jednog zagrebačkog stana počeli pojavljivati prvi prevareni građani.

Vlasnik stana, Marko Kovačić, ispričao je kako je na vrata postavio svoj broj telefona jer je znao da će neko doći.

"Nakon pola sata nazvala me prva prevarena gospođa, rekla je da joj ključ ne otvara. Objasnio sam joj da je prevarena i da sam promijenio bravu. Ostala je bez 900 evra", rekao je Kovačić. Dodao je kako vjeruje da će se javljati još žrtava jer su prevaranti očigledno kopirali ključ i dijelili ga ljudima kojima su uzeli novac.

Dok je vlasnik opisivao situaciju, ispred stana pojavila se djevojka koja je za dlaku izbjegla da i sama bude prevarena. Ispričala je kako se sastala s lažnim "najmodavcem" u kafiću, gdje joj je dao ključ i tražio novac za stan, piše N1.

"Sve mi je djelovalo prebrzo. Pomislila sam: otvara li taj ključ uopšte ta vrata? Već sam jednom bila prevarena pa sam ga tražila ugovor. Kad sam zatražila da mi vrati novac, naljutio se i pokušao pobjeći", kaže djevojka, kojoj je srećom uspjelo vratiti 900 evra.

"Mogla sam završiti na ulici", dodala je.

Ovakvi slučajevi nisu izolovani, sličan obrazac prevare nedavno se pojavio i u Mostaru. Redakciji Bljeska javio se vlasnik stana iz Mostara tvrdeći da je njegov stan zloupotrebljen na isti način, iznajmljen preko kratkoročnih servisa, zatim preprodavan podstanarima za "veliku priliku" uz pritisak da se novac uplati odmah.

Nakon toga javio se i mladić koji je ispričao da je i sam bio žrtva prevare dok je tražio stan za svoju djevojku studentkinju. Tvrdi kako prevaranti iskorištavaju nedostatak pristupačnog smještaja, posebno kod studenata, te ih uvjeravaju da stan "mora biti rezervisan odmah" zbog navodne velike potražnje.

Sve više je jasno da se isti model prevare ponavlja u više gradova, a žrtve su najčešće mladi ljudi, studenti i podstanari koji očajnički traže pristupačan smještaj.

(Bljesak/MONDO)