Oslobođena najpoznatija influenserka: Na kolačima uzela milion evra, umjesto djeci za liječenje zgrabila sve za sebe

Kjara Feranji oslobođena je optužbi za prevaru.

Izvor: Instagaram/chiaraferragni/screenshot

Najpoznatija italijanska influenserka Kjara Feranji oslobođena je optužbi za tešku prevaru u slučaju poznatom kao "Pandorogejt", koji se odnosi na humanitarnu inicijativu povezanu sa prodajom božićnih kolača. Sudija u Milanu je u sredu presudio da optužbe nisu prihvatljive pred sudom, čime je okončan višemilionski slučaj koji je privukao veliku pažnju javnosti, piše CNN.

Nakon izricanja presude, Feranji se obratila javnosti: "Noćna mora je završena. Veoma sam srećna što ponovo mogu da preuzmem kontrolu nad svojim životom. To su bile dve izuzetno teške godine. Imala sam poverenje u pravdu i pravda je zadovoljena", izjavila je influenserka.

Početak afere "Pandorogejt"

Podsjetimo, Feranji je sarađivala sa italijanskim poslastičarem Balokom na prodaji limitirane serije pandoro kolača "Pink Christmas" tokom praznika 2022. i 2023. godine, a kasnije i čokoladnih uskršnjih jaja "Dolci Preziosi".

Marketinška kampanja je sugerisala da će prihod od prodaje biti doniran Dječjoj bolnici Regina Margerita u Torinu, za podršku istraživanju raka kod djece, što je značajno podstaklo prodaju.

Problemi su počeli kada je istraživački novinar otkrio da je Baloko bolnici uplatio jednokratnu donaciju od 50.000 evra pre nego što je potpisan sponzorski ugovor sa kompanijama Kjare Feranji. Utvrđeno je i da je influenserki isplaćen komercijalni honorar od milion evra, dok su prihodi od prodaje kolača, pored tog honorara, išli direktno njoj, a ne bolnici.

Sudski epilog i odbrana

Tužilaštvo je za 38-godišnju influenserku tražilo zatvorsku kaznu od 20 mjeseci. Tokom ročišta u novembru, Feranji je izjavila pred sudom: "Sve što smo radili, radili smo u dobroj vjeri, niko od nas nije profitirao", priznajući pritom da je napravila "komunikacionu grešku".

Iako je italijansko tužilaštvo 2025. godine podiglo krivičnu prijavu, Feranji i njene kompanije su bolnici uplatile 3,4 miliona evra, vratile sponzorski honorar poslastičaru Baloku i nadoknadile troškove kupcima kolača i jaja. Ni kompanija Baloko, ni bolnica, kao ni tadašnji suprug Kjare Feranji, reper Federiko Lučija poznat kao Fedez, nisu optuženi za prevaru.

Političke i lične posledice

Afera "Pandorogejt" zaokupila je italijansku javnost i dovela do donošenja zakona, koji je inicirala premijerka Đorđa Meloni, s ciljem regulisanja rada influensera.

"Pravi uzori nisu influenseri koji zarađuju gomile novca promovišući skupe panetone koji su navodno u dobrotvorne svrhe", izjavila je Meloni 2023. godine.

Tokom razvoja afere raspao se i brak Kjare Feranji i Fedeza, koji su zajedno izgradili višemilionsko poslovno carstvo. Par, koji je promovisao progresivnu politiku, razišao se, a Fedez se u međuvremenu približio konzervativnim političkim krugovima i pojavljivao se na skupovima premijerke Meloni i drugim desničarskim događajima.