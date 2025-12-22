Nema 'leba od pjevanja? Breskvica postala influenserka (Video)

Anđela je pratioce počastila novim videom i to kako se sprema za nastup.

Čini se da sve veći broj regionalnih javnih ličnosti, makar kada je u pitanju ženska strana, podleže "pritiscima" društvenih mreža i snimanju za Tiktok i Instagram.

Moramo uzeti u obzir i brojne fanove koji od njih traže da se snimaju i prikažu kako funkcioniše njihov život van svjetla reflektora, naročito od mladih pjevačica kojima možda bude ovo i buduće zanimanje.

Jedna od njih je i Anđela Ignjatović Breskvica, još jedna u nizu pjevačica koja je donijela odluku da svoju popularnost poveća na društvenim mrežama tako što će snimati svoj svakodnevni život.

Breskvica se u najnovijem snimku spremala za jedan nastup, bila je potpuno bez šminke, a u istom je prikazala od početka do kraja kako to izgleda i da li je naporno kada sve sam radiš, kao što je kod nje slučaj.

Komentari fanova su se nizali, a mnogi su je savjetovali da nastavi sa snimanjem i prikaže još detalja iz svog svakodnevnog života.

