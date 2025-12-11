logo
Policija moli za pomoć: Nestala Nevenka Maksimović (74) u Doboju

Policija moli za pomoć: Nestala Nevenka Maksimović (74) u Doboju

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Policijski službenici Policijske uprave Doboj intenzivno tragaju za Nevenkom Maksimović iz Doboja, čiji je nestanak prijavljen 11. decembra 2025. godine oko 10.15 časova u Policijskoj stanici Doboj 2.

Nestala žena u Doboju Izvor: PU Doboj

Prema dosad prikupljenim informacijama, sedamdesetčetvorogodišnja Nevenka posljednji put je viđena 10. decembra oko 18.00 časova u porodičnoj kući u mjestu Boljanić, na području grada Doboja.

Nestala žena visoka je oko 160 centimetara, teška između 55 i 65 kilograma, kraće sijede kose. Prilikom nestanka, najvjerovatnije je bila odjevena u šarenu maramu, žutu jaknu, ljubičasto-bijeli džemper, tamnosivu trenerku i crne gumene opanke.

Iz Policijske uprave Doboj apeluju na sve građane da, ukoliko primijete nestalu osobu ili posjeduju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u potrazi, to odmah prijave najbližoj policijskoj stanici ili putem besplatnog broja telefona 122.

(Mondo)

