Brisel dao zeleno svjetlo: Zapadni Balkan zadržava povlastice za izvoz u Evropsku uniju još pet godina

Trgovina između EU i zemalja Zapadnog Balkana je 2024. iznosila više od 83 milijarde evra. Evropska unija je vodeći trgovinski partner regiona, sa udjelom od gotovo 78 odsto u ukupnom izvozu regiona i 59 odsto njegovog uvoza.

Izvor: EC - Audiovisual Service, Milán Biró

Evropski parlament je usvojio prijedlog da se trgovinske povlastice za određene poljoprivredne proizvode iz zemalja Zapadnog Balkana produže do 2030. godine.

Za izvještaj izvjestioca Krisa van Dajka, kojim se predlaže izmjena uredbe o izuzetnim trgovinskim mjerama za zemlje i teritorije koje učestvuju u procesu stabilizacije i pridruživanja ili su povezane s njim, glasala su 543 poslanika, protiv je bilo 72, a uzdržana su bila 22.

Podrška ranjivim ekonomijama

Postojećom uredbom EP i Savjeta EU, koja važi do 31. decembra, voće i povrće koje se izvoze iz Albanije, BiH, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije oslobođeni su specifičnih carina i omogućava se pristup globalnoj carinskoj kvoti za vino poreklom sa Zapadnog Balkana.

Evropska komisija je preporučila da se nastavi podrška ranjivim ekonomijama u regionu Zapadnog Balkana tako što će primjena Uredbe o izuzetnim trgovinskim mjerama za zemlje i teritorije koje učestvuju u procesu stabilizacije i pridruživanja ili su povezane s njim biti produžena za pet godina, do 31. decembra 2030. godine.

Prijedlog koji "balansira"

Produženje do 2030. predstavlja prijedlog koji "balansira kontinuitet, odgovornost i pravnu sigurnost" i pruža Zapadnom Balkanu i ekonomskim operaterima "ograničen pristup osnovnom tržištu, uz zadržavanje odgovarajućih mehanizama uslovljavanja", objavljeno je na sajtu Evropskog parlamenta.

Dodaje se da je produženje ovih mjera u skladu s Planom rasta EU za Zapadni Balkan, koji ističe bližu integraciju regiona u jedinstveno tržište EU.

Kako je izvjestilac Van Dajk istakao u obrazloženju prijedloga, trgovina obuhvaćena ovim mjerama je od 2018. do 2024. uvećana za više od 125 odsto, sa 60,5 miliona evra na 137 miliona.

(EUpravo zato)