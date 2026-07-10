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Kamiondžija iz Srbije pronađen mrtav pored svog kamiona u Bugarskoj: Sumnja se na ubistvo

Kamiondžija iz Srbije pronađen mrtav pored svog kamiona u Bugarskoj: Sumnja se na ubistvo

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Kamiondžija iz Srbije pronađen je mrtav pored svog teretnog vozila u Bugarskoj. Nadležni organi vode istragu, a prema prvim informacijama ispituje se sumnja da je reč o ubistvu.

policija rotacija Izvor: Shutterstock

Kamiondžija iz Novog Pazara B.L. je, prema prvim informacijama, ubijen u Bugarskoj. Kako se saznaje, njegovo tijelo pronađeno je pored kamiona u Bugarskoj, a policija intenzivno istražuje okolnosti ovog tragičnog događaja.

Bugarske nadležne službe vode istragu o slučaju, a zasad nema zvaničnih informacija.

Prema dosadašnjim saznanjima, tijelo vozača pronađeno je pored teretnog vozila, nakon čega je pokrenuta istraga radi utvrđivanja svih okolnosti smrti.

Više informacija o mogućem motivu i rezultatima istrage očekuje se nakon zvaničnog saopštenja nadležnih organa.

 (Sandžak Danas/Mondo) 

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Tagovi

Bugarska Srbija kamion

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