Misteriozna smrt mladog kamiondžije dobila preokret: Isplivali novi detalji, porodica demantovala tvrdnje

Porodica stradalog kamiondžije čeka rezultate istrage i obdukcije, odbacuje tvrdnje da je izgubio novac i traži da se utvrde sve okolnosti njegove smrti.

Izvor: društvene mreže

Slučaj smrti mladog kamiondžije Berina L. (26) iz Novog Pazara i dalje je obavijen mnogim neizvjesnostima, dok njegova porodica čeka zvanične rezultate istrage bugarskih nadležnih organa.

U međuvremenu, pojavile su se tvrdnje jednog bugarskog portala, prema kojem je Berin navodno izgubio veliku sumu novca u kazinu, a zatim sebi oduzeo život.

"Sve je to laž", kažu svjedok iz Bugarske i porodica Berina L. (26), navodeći da je novac od ture pronađen u kamionu i da brojne okolnosti njegove smrti još uvijek čekaju zvanično objašnjenje.

Međutim, informacije do kojih su došli urednici portala Sandžak Danas, nakon razgovora sa porodicom i osobom koja je dočekala Berinovog brata u Bugarskoj (inače, osobom iz Novog Pazara), ozbiljno dovode u pitanje ovu verziju događaja.

Porodica kategorično odbacuje tvrdnje da je Berin izgubio novac od ture kamionom u kazinu. Njegov brat je otputovao u Bugarsku da preuzme tijelo, kamion i lične stvari, a prema riječima porodice, novac je pronađen tačno tamo gde ga je Berin ostavio – u kamionu.

"Sve je laž, novac je bio u kamionu"

Osoba koja je dočekala Berinovog brata u Bugarskoj i bila uz njega tokom prvog postupka pred tamošnjim vlastima tvrdi da priče koje se šire u medijima ne odgovaraju onome što je pronađeno na licu mjesta.

"Sve je laž. Novac od ture je pronađen u kamionu", rekao je svjedok u razgovoru sa porodicom, odbacujući tvrdnje da je mladi vozač izgubio novac u kazinu.

Prema njegovim riječima, porodica je po dolasku u Bugarsku utvrdila da novac nije nestao, što direktno dovodi u pitanje najvažniji dio priče koju je objavio bugarski portal. Iz tog razloga, porodica zahtjeva da se neproverene tvrdnje, koje dodatno povređuju njegove rođake i stvaraju lažnu sliku o poslednjim satima Berinovog života, ne objavljuju do kraja zvanične istrage.

Kamion čekao poziv turskih službi

Još jedna okolnost koja pokreće mnoga pitanja jeste činjenica da se Berinov kamion nalazio na takozvanom "pejdžeru", području gdje vozači čekaju poziv turske granične policije i carine kako bi nastavili proceduru i ušli u Tursku. Prema riječima ljudi upoznatih sa radom tog graničnog prelaza, vozači u tom području moraju biti blizu vozila jer prozivka može brzo usljediti. Ako se vozač ne pojavi kada je na njega red, može izgubiti termin i biti vraćen na kraj reda.

Ovo postavlja ključno pitanje: zašto bi Berin napustio kamion baš kada je čekao prozivku i otišao pješke do udaljene i gotovo puste lokacije? Za sada nema zvaničnog odgovora na to pitanje.

Kako se tijelo našlo ispod željezničkog nadvožnjaka?

Posebno je nejasno gdje je pronađeno njegovo tijelo. Prema informacijama koje je dobila porodica, tijelo Berina L. pronađeno je ispod nadvožnjaka iznad željezničke pruge, na lokaciji daleko od samog graničnog prelaza Kapitan Andrejevo. To je, kako navode, izolovano područje gde gotovo da nema drumskog saobraćaja, kuća niti ljudi koji bi se normalno tu kretali. Vozovi prolaze u blizini, ali nema jasnog razloga zašto bi mladi kamiondžija sam išao baš na to mjesto.

Ova okolnost je dodatno podigla sumnju porodice da Berin možda nije slučajno stigao do nadvožnjaka. Među njegovim rođacima postoji bojazan da je mogao biti pozvan ili namamljen da dođe na tu lokaciju, ali za sada nema zvanične potvrde za takvu pretpostavku.

Upravo zato porodica insistira da se pregledaju svi mogući snimci nadzornih kamera sa graničnog prelaza, parkinga, puta do nadvožnjaka, obližnjih zgrada i kazina, kao i podaci sa Berinovog telefona.

Postoje informacije da je bio u društvu djevojaka

Kao što je ranije objavljeno, postoje informacije da je Berin viđen u društvu nekoliko djevojaka prije nestanka. Porodica očekuje da bugarska policija utvrdi ko su ti ljudi, gdje su se sastajali, koliko vremena je provodio sa njima i da li imaju bilo kakve informacije o njegovom kasnijem kretanju.

Za sada nije zvanično potvrđeno da je Berin ušao u kazino ili se tamo kockao.

Činjenica da se u blizini prelaza nalazi veliki kazino kompleks jedini je deo priče koji je nesporan, ali samo postojanje takvog objekta ne dokazuje da je mladić tamo boravio ili gubio novac. Porodica posebno ističe da je sav novac od ture pronađen u kamionu, zbog čega smatraju da su tvrdnje o velikom gubitku od kockanja neosnovane.

Porodica traži odgovore

Berinova porodica ne želi da donosi konačne zaključke prije nego što bugarske institucije predstave sve dokaze. Međutim, on kategorično odbacuje tvrdnju da je izgubio novac od puta, jer je taj novac pronađen u njegovom kamionu.

Očekuje se da vlasti utvrde kada je Berin posljednji put viđen živ, sa kim je bio, zašto je napustio kamion, kojim putem je stigao do nadvožnjaka i da li je na njegovom tijelu bilo tragova koji bi ukazivali na nasilje.

Očekuju se i rezultati obdukcije, pregleda mobilnog telefona, pregleda snimaka sa nadzornih kamera i saslušanja svih osoba koje su bile u kontaktu sa njim.

Prema nezvaničnim informacijama, završetak istrage i zvanično predstavljanje dosadašnjih dokaza očekuje se u ponedeljak. Tek nakon toga, javnost bi mogla da dobije jasniju sliku o tome šta se zaista dogodilo sa mladićem iz Novog Pazara.

Do tada, tvrdnje o samoubistvu, kockanju i izgubljenom novcu ostaju nepotvrđene, dok porodica kaže da će insistirati na istini i potpunom rasvjetljavanju poslednjih sati života Berina L.

(Sandžakdanas/MONDO)