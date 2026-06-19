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"Borba je trajala dva sata": Dragan upecao soma kapitalca u Zapadnoj Moravi

"Borba je trajala dva sata": Dragan upecao soma kapitalca u Zapadnoj Moravi

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Dragan Klajić iz Čačka ostvario je san svakog pecaroša - upecao je soma kapitalca od 17,5 kilograma u Zapadnoj Moravi.

Dragan upecao soma kapitalca u Zapadnoj Moravi Izvor: RINA.RS

Strastvenom ribolovcu Draganu Klajiću iz čačanskog naselja Konjevići ostvario se san svakog pecaroša kada je iz Zapadne Morave izvukao kapitalni primjerak soma težak čak 17,5 kilograma.

Nesvakidašnji ulov dogodio se na dijelu rijeke gdje, kako kaže, nije očekivao da se kriju tako krupni primjerci.

"Borba je trajala oko dva sata. Nisam očekivao da uopšte na ovom mjestu ima takvih primjeraka. Obično se ovako veliki somovi mogu naći u jezeru Međuvršje. Možda je ova jedinka tokom zalutala u rijeku, ali sam uspio da se izborim sa njom nakon teške i duge borbe", rekao je Dragan za RINU.

Dragan upecao soma kapitalca
Izvor: RINA.RS

Kako ističe, svaki trenutak tokom izvlačenja ribe bio je neizvjestan, jer je snažni som više puta pokušavao da se oslobodi udice i vrati u dubinu Morave.

"Volim ribolov i prirodu. Pecanje na Zapadnoj Moravi naročito tokom ljetnjih dana pravi je reset za dušu i tijelo. Ipak, bitno je da se nešto i upeca, a ovaj som jedna je od najkrupnijih riba u mojoj dugogodišnjoj ribolovačkoj karijeri", dodao je Dragan.

Ulov soma teškog 17,5 kilograma izazvao je veliko interesovanje među lokalnim ribolovcima, koji ističu da se ovako krupni primjerci rijetko viđaju u ovom dijelu Zapadne Morave.

(RINA/MONDO)

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Tagovi

som ribolov Srbija

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