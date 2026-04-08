logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Da li je Saša Obradović otpisao najiskusnijeg košarkaša Crvene zvezde?

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Saša Obradović nagovijestio da Donatas Motiejunas više nije u ozbiljnim planovima Crvene zvezde.

donatas motiejunas otpisan u zvezdi

Donatas Motiejunas stigao je jesenas kao ispomoć Crvenoj zvezdi zbog loše kadrovske situacije, kada je klub praktično ostao bez centara. Vrlo brzo se prilagodio igri Saše Obradovića, s kojim je sarađivao i u Monaku, činilo se da je dao neophodno iskustvo i da je jedno vrijeme čak i držao svlačionicu na okupu, ali u posljednje vrijeme ga sve rjeđe viđamo u sastavu.

I po svemu sudeći, teško da će ostati u Crvenoj zvezdi naredne sezone, pošto sve ukazuje na to da ugovor sa njim ipak neće biti produžen i to je između redova provukao i Saša Obradović poslije pobjede nad Parizom (94:81).

"Ima tri centra, dečko je ispao iz rotacije, jer imamo možda i višak", rekao je kratko Saša Obradović na ovo pitanje.

U ovom trenutku Crvena zvezda se oslanja na sve boljeg Hasijela Rivera, potom na Džoela Bolomboja i Ebuku Izundua, dok smo viđali često ove sezone i da Saša Obradović igra bez klasičnog centra - odnosno sa Čimom Monekeom na "petici" što se takođe znalo pokazati kao učinkovito rješenje.

Inače, posljednji meč Motiejunas je odigrao protiv Fenerbahčea u 31. kolu Evrolige kada je na terenu proveo samo tri minuta. Ove sezone ima prosjek od 6,1 poena i 1,8 skokova po meču.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:48
Hasijel Rivero posle Zvezda - Pariz
(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC