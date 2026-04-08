Da li je Saša Obradović otpisao najiskusnijeg košarkaša Crvene zvezde?

Saša Obradović nagovijestio da Donatas Motiejunas više nije u ozbiljnim planovima Crvene zvezde.

Donatas Motiejunas stigao je jesenas kao ispomoć Crvenoj zvezdi zbog loše kadrovske situacije, kada je klub praktično ostao bez centara. Vrlo brzo se prilagodio igri Saše Obradovića, s kojim je sarađivao i u Monaku, činilo se da je dao neophodno iskustvo i da je jedno vrijeme čak i držao svlačionicu na okupu, ali u posljednje vrijeme ga sve rjeđe viđamo u sastavu.

I po svemu sudeći, teško da će ostati u Crvenoj zvezdi naredne sezone, pošto sve ukazuje na to da ugovor sa njim ipak neće biti produžen i to je između redova provukao i Saša Obradović poslije pobjede nad Parizom (94:81).

"Ima tri centra, dečko je ispao iz rotacije, jer imamo možda i višak", rekao je kratko Saša Obradović na ovo pitanje.

U ovom trenutku Crvena zvezda se oslanja na sve boljeg Hasijela Rivera, potom na Džoela Bolomboja i Ebuku Izundua, dok smo viđali često ove sezone i da Saša Obradović igra bez klasičnog centra - odnosno sa Čimom Monekeom na "petici" što se takođe znalo pokazati kao učinkovito rješenje.

Inače, posljednji meč Motiejunas je odigrao protiv Fenerbahčea u 31. kolu Evrolige kada je na terenu proveo samo tri minuta. Ove sezone ima prosjek od 6,1 poena i 1,8 skokova po meču.

