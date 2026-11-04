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Najluđa utakmica sezone u Madridu: Obradović slavi Lesora, Real položio oružje poslije totalne drame

Najluđa utakmica sezone u Madridu: Obradović slavi Lesora, Real položio oružje poslije totalne drame

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Spektakl u režiji košarkaških velikana, na kraju pobjedu odnosi Panatinaikos.

Panatinaikos pobijedio Real poslije produžetka Izvor: Dimitris Kapantais / AFP / Profimedia

Košarkaši Real Madrida i Panatinaikosa priredili su pravi spektakl u 10. kolu Evrolige, a odluka o pobjedniku je morala da padne poslije produžetka. Detalji su presudili u neverovatnoj utakmici velikana, a na kraju je uloga heroja pripala Matijasu Lesoru koji je vezao pet poena u finišu i zadao završni udarac domaćinu...

Odbijao je "kralj" da se preda, ali na kraju nisu mogli protiv moćnih Atinjana koji su imali mnogo više opcija i na kraju slave pobjedu - 115:112. Ne treba zaboraviti da Pedro Martinez nije mogao da računa na Fakunda Kampaca i Tea Maledona zbog povreda, ali su drugi igrači i te kako pokazali koliko mogu...

Izabranici Željka Obradovića su ušli mnogo bolje u meč, već u prvoj dionici su imali zavidnu prednost, da bi u drugoj imali ogromnih +15. Međutim, uslijedila je reakcija čete Pedra Martineza koja uspjeva da smanji na samo posjed zaostatka do velikog odmora - 48:51.

U nastavku smo gledali pravu dramu, Real dolazi do kratkotrajnog preokreta sredinom treće dionice i tada je bilo jasno da nas čeka izuzetno neizvjestan nastavak. Imao je Panatinaikos +6 početkom posljednjeg kvartala, ali domaći tim stiže do najveće prednost na meču (+3) na pet i po minuta do kraja meča. 

Međutim, stiže odgovor u vidu serije 7:0 za goste (87:91). Nije tu bio kraj uzbuđenjima, Abalde pogađa uz faul i unosi novu dramu, a onda na scenu stupa nevjerovatni Kendrik Nan. Postigao je dvije vezane trojke i iznudio nesportski faul, ali ni to nije bilo dovoljno da "ugasi" Madriđane.

Džons je uz Abaldea bio najrazigraniji i vratio jednu trojku, da bi Proćida donio novi egal 99:99 na 15 sekundi do kraja. Panatinaikos je imao napad, Nan je fauliran i pogodio oba penala za 101:101. Ostalo je još sedam sekundi za domaće koji su zaslužili da izbore produžetak, što im je omogućio Feliz.

U produžecima smo gledali nadmudrivanje dvojice trenera, ovog puta je "iks faktor" bio Matijas Lesor koji je postigao pet poena u nizu i nadskočio Valtera Tavaresa. Igralo se do posliednjeg sekunda, ali je Real na kraju ostao bez pobiede u najboljoj košarkaškoj predstavi ove sezone.

"Pozlatio" se Kendrik Nan Željku Obradoviću u ovom meču, pošto je briljirao u drugom poluvremenu i na kraju meč završio sa 33 poena (23 postigao u 4/4), Lesor je imao impresivnih 20 poena i devet skokova, dok je Francisko dodao 19.

U poraženom timu najbolji je bio Feliz sa 27 poena i šest asistencija, Abalde je imao 23. Džouns 15, a Tavares 13 uz šest skokova.

Panatinaikos poslije ove pobjede ostaje prvi na tabeli sa skorom 8-2, dok je Real deveti sa 6-4.

Tagovi

KK Panatinaikos KK Real Madrid

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