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"Ne! Još ne": Nikola Vučević ugasio nade navijača Crvene zvezde

"Ne! Još ne": Nikola Vučević ugasio nade navijača Crvene zvezde

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Crnogorski centar Nikola Vučević želi da produži NBA karijeru i ne planira još povratak u Evropu.

Nikola Vučević ne planira povratak u Evropu Izvor: Brian Fluharty / Getty images / Profimedia

Crnogorski centar Nikola Vučević vratio se Orlando gdje će odigrati svoju 15. sezonu u NBA ligi. Ovo praktično znači povratak kući jer je iskusni as nastupao za franšizu sa Floride u periodu od 2012. do 2021. godine. Iako se spekulisalo da je spreman za povratak u Evropu, on to ne planira u bliskoj budućnosti.

Očigledno da još ne razmišlja o tako velikom koraku na koji godinama čekaju navijači Crvene zvezde. Činilo se da je ovog ljeta bio najbliži povratku na evropske terene, ali je dočekao poziv kluba za koji ga vežu najljepša sjećanja.

Vučević je otkrio razloge za povratak u Orlando i najavio da će i naredne sezone igrati na najvećoj košarkaškoj sceni.

"Bilo ih je više. Vrijeme koje sam proveo u Orlandu i poznavanje franšize. Ekipa je dobra, a dolaskom trenera Šon Svini sada želi da pobjeđuje. Ovdje je sve odlično i za moju porodicu, a to mi je najvažnije."

Prošle sezone je igrao za Boston Seltikse, a prethodno je pet godina proveo u Čikago Bulsima. Upitan je da li će ovo biti njegova posljednja sezona u NBA ligi, a sa odgovorom nije oklijevao.

"Ne! Još ne", rekao je Nikola Vučević.

Vučević je u Orlando stigao kao slobodni agent i potpisao jednogodišnji ugovor vrijedan 3,9 miliona dolara. Nije manjkalo ni drugih ponuda, ali je želio da se vrati na mjesto gdje je pružao najbolje partije u karijeri.

Vučević je prošle sezone igrao u Bostonu i prosječno je bilježio 15,1 poen, 8,4 skokova i 3,3 asistencije po meču.

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Nikola Vučević

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