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Ko sudi meč BiH - Katar?

Ko sudi meč BiH - Katar?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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FIFA je za ovaj duel delegirala arbitra iz Venecuele.

Ko sudi utakmicu BiH Katar Izvor: Shutterstock

Bh. reprezentacija večeras će se sastati sa Katarom (Sijetl, 21.00 po našem vremenu), u posljednjoj utakmici grupne faze na Mundijalu. Potrebna joj je pobjeda kako bi uopšte mogla da računa na plasman u naredni krug kao jedna od najboljih osam trećeplasiranih selekcija, uz što je moguće ubjedljiviju gol-razliku.

Već smo čuli šta je poručio selektor BiH Sergej Barbarez pred ovaj meč, na kojem će pravdu dijeliti Hezus Valencuela. Arbitar rođen 1983. godine u državi koja se slično izgovara kao njegovo prezime (Venecuela, op.a) nalazi se na FIFA listi sudija od 2013. godine. Na Mundijalu je do sada odradio meč između Australije i Turske, koji su "kenguri" riješili rezultatom 2:0.

Uz taj susret, svakako mu je najznačajniji u karijeri i onaj iz decembra 2024. godine, kada je bio delegiran za finale FIFA Interkontinentalnog kupa u Južnoj Africi između Real Madrida i Pačuke (3:0).

Osim mnoštva mečeva u domaćem šampionatu, do sada je odradio i 59 utakmica u Kopi Libertadores, 32 u Kopi Sudamerikana, ali i tri na Olimpijskim igrama, u Tokiju 2021. godine.

Ovo mu je drugo Svjetsko prvenstvo, a uz to iza sebe ima i tri šampionata Južne Amerike.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

BiH Katar fudbal Mundijal 2026 zmajevi

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