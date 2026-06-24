BiH je na korak od istorije: Šta je "zmajevima" potrebno za nokaut fazu Mundijala?

Reprezentacija Bosne i Hercegovine mogla bi da se plasira u nokaut fazu Mundijala 2026, ali timu Sergeja Barbareza biće neophodna pobjeda protiv Katara.

Izvor: FS BiH

Bosna i Hercegovina mogla bi da se plasira u nokaut fazu Mundijala, ali mnogo toga zavisiće od ishoda meča protiv Katara, koji je na programu u srijedu od 21 čas. Tim Sergeja Barbareza bi eventualnom pobjedom gotovo definitivno obezbijedio nastavak takmičenja kao trećeplasirani u Grupi B.

Međutim, ono što bi moglo da poremeti planove Bosne i Hercegovine jesu situacije koje se, istini za volju, rijetko dešavaju, ali su i dalje moguće. Trebalo bi naglasiti da je neophodno pravo čudo da BiH, u slučaju pobjede, ipak ne prođe u nokaut fazu, a evo o kojim situacijama je riječ. Fudbalski hroničar Semir Zilić proračunao je šta je "zmajevima" neophodno kako bi obradovali naciju.

U slučaju da Bosna i Hercegovina pobijedi rezultatom 3:0 ili sa tri gola razlike, plasman u nokaut fazu ne bi bio doveden u pitanje. U slučaju da Zmajevi slave sa dva gola razlike, morao bi da se dogodi jedan od mogućih 10 scenarija za plasman u dalju fazu:

Češka – Meksiko (neriješeno ili pobjeda Meksika – X ili 2)

Škotska – Brazil (pobjeda Brazila)

Ekvador – Nemačka (neriješeno ili pobjeda Njemačke)

Japan – Švedska (pobjeda Japana)

Egipat – Iran (pobjeda Egipta ili neriješeno)

Belgija – Novi Zeland (neriješeno)

Španija – Urugvaj (pobjeda Španije ili neriješeno)

Zelenortska Ostrva – Saudijska Arabija (neriješeno)

Kongo – Uzbekistan (neriješeno ili pobjeda Uzbekistana)

Hrvatska – Gana (pobjeda Gane)

U slučaju da BiH pobijedi minimalnom razlikom, jednim golom, onda će biti neophodno da se poklope tri rezultata sa sljedeće liste:

Češka – Meksiko (neriješeno ili pobjeda Meksika)

Škotska – Brazil (pobjeda Brazila)

Australija – Paragvaj (pobjeda Australije ili pobjeda Paragvaja)

Ekvador – Nemačka (neriješeno ili pobjeda Njemačke)

Japan – Švedska (pobjeda Japana)

Egipat – Iran (pobijeda Egipta ili neriješeno) ili Belgija – Novi Zeland (neriješeno)

Španija – Urugvaj (pobjeda Španije ili neriješeno) ili Zelenortska Ostrva – Saudijska Arabija (neriješeno)

Austrija – Alžir (pobjeda Austrije ili Alžira)

Kongo – Uzbekistan (neriješeno ili pobjeda Uzbekistana)

Hrvatska – Gana (pobjeda Gane)

Jasno je da Bosna i Hercegovina ima velike šanse za prolaz u dalju fazu takmičenja, ali preduslov će biti pobeda "zmajeva" u meču koji je na programu od 21 čas. BiH je najprije odigrala nerešeno protiv Kanade (1:1), a onda je poražena od Švajcarske 4:1.

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