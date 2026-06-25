Da li je ovo najslabiji par nokaut faze na Svjetskom prvenstvu? Neko od njih će u osminu finala

Na Svjetskom prvenstvu, Kanada i Južna Afrika se bore za prolaz u osminu finala, ali mnogi smatraju da je to najslabiji par ikada.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ušli smo u nedjelju odluke na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi u kojoj ćemo saznati sve rezultate grupne faze, samim tim i učesnike šesnaestine finala. Za sada su kompletirani rezultati u grupama A, B i C, pa smo rano jutros dobili zvanično i prvi par nokaut faze.

To će biti duel Kanade i Južne Afrike koji će se 28. juna igrati u Bostonu, a to je veliko iznenađenje i za to je zaslužna više nego iznenađujuća pobjeda afričkog tima nad Južnom Korejom (1:0) koja je skliznula na treće mjesto i prolaz joj nije garantovan.

Najslabiji par ikada?

S obzirom na prikazano do sada, vrlo moguće je da je duel Kanade i Južne Afrike jedan od najslabijih parova ikada u nokaut fazi Svjetskog prvenstva. Kanada se kao jedan od domaćina žestoko mučila i malo toga je pokazala protiv Bosne i Hercegovine (1:1) i Švajcarske (2:1), da bi protiv nemoćnog Katara - koji je imao dva igrača manje - demonstrirala silu i slavila 6:0.

Zahvaljući toj "šestici" prošla je dalje sa drugog mjesta u grupi zbog bolje gol-razlike u odnosu na BiH, dok je Južna Afrika zapravo ostavila baš loš utisak u duelima sa Meksikom (0:2) i Češkom (1:1), da bi zatim šokantno pobijedila Južnu Koreju (1:0).

Kanada je inače 31. na FIFA rang listi, dok je Južna Afrika tek 54. reprezentacija svijeta, a neko od njih će u osminu finala. Dakle, među 16 najboljih reprezentacija na Svjetskom prvenstvu, što je zaista ogroman uspjeh kada se zna da je 48 učesnika na ovom Mundijalu.

Tamo će se doduše najvjerovatnije završiti njihov put pošto će na Maroko ili najboljeg iz grupe "F" gde su još Holandija, Japan i Švedska u konkurenciji za prvo mjesto.

Osim ovog para, gotovo izvjesno je da gledamo i duel Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država 1. jula.

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