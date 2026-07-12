Aleksandar Dragović analizira uspjehe Švajcarske na Svjetskom prvenstvu i ističe kako im nedostaje Granit Džaka u reprezentaciji Austrije.

Izvor: Fechete/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Švajcarska je jedno od najprijatnijih iznenađenja ovog Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi pošto je ostvarila istorijski uspjeh plasmanom u četvrtfinale. Tamo ju je zaustavila Argentina, uz dosta povika zbog suđenja, a bez obzira na to što nisu ušli među četiri najbolje ekipe - zaslužili su poštovanje drugih.

Jedan od onih koji su "skinuli kapu" Švajcarcima je i Aleksandar Dragović, bivši reprezentativac Austrije, koji je i te kako znao da udari na svoju reprezentaciju tokom ovog Svjetskog prvenstva.

Vidi opis Aleksandar Dragović: "Pogledajte vi šta radi Granit Džaka, kod nas toga nema" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Dragović je jedan od najvećih kritičara selektora Ralfa Rangnika, koji ga je "precrtao" iz državnog tima poslije 100 utakmica, pa je tako već imao šta da mu kaže o upotrebi Marka Arnautovića na ovom Svjetskom prvenstvu, dok se sada osvrnuo i na to kako je Austriji nedostajao fudbaler tima Granit Džaka.

Dragović pecnuo Austrijance

Izvor: MN PRESS

"Zašto su naše komšije već 20 godina uspješnije od nas na velikim takmičenjima? Igrao sam tri sezone u Švajcarskoj i sa Bazelom osvojio tri šampionske titule. Nivo lige, talenat igrača i stadioni - sve je na sličnom nivou kao u Austriji. Švajcarska, baš kao i mi, ima oko devet miliona stanovnika, a sada je među osam najboljih na svijetu. Ne, trenutni reprezentativci Švajcarske nisu bolji od naših. Čak mislim da je Austrija u odbrani u prednosti", napisao je Dragović u kolumni za "Hojte" i objasnio na šta misli.

"Švajcarska se oslanja na stabilnu okosnicu koju čine Kobel, Akanđi, Džaka i Embolo. Imaju mnogo više iskustva sa velikih turnira, a to je njihova najveća prednost", dodao je Dragović i rekao da je sada Austrija krenula tim putem.

"Džaka ne bi igrao kod našeg selektora"

Iako je sada već u ozbiljnim godinama, Švajcarci se ne odriču Granita Džake koji je zbog svojih fantastičnih partija na Svjetskom prvenstvu čak privukao pažnju Čelsija.

"Džaka je ključni igrač Švajcarske. Zajedno sa Frojlerom čini iskusni tandem zadnjih veznih i pokreće napade svoje ekipe. Ne ulazi često duboko u protivničku polovinu, niti na ovom Svjetskom prvenstvu često završava akcije ljevicom. Ali zato komanduje igrom, kontroliše tempo i omogućava da tim igra kvalitetan, organizovan fudbal. Uvjeren sam da Džaka ne bi imao istu ulogu kod Ralfa Rangnika. Selektor Austrije zahtijeva da se lopta što brže igra vertikalno. To znači da se lopta često i brzo gubi, pa ekipa previše puta mora iz početka da kreće u presing. Tu Austrija još ima prostora za napredak.

"Kada su u pitanju zvijezde budućnosti, Švajcarska je ispred nas. Johan Manzambi sa samo 20 godina vrijedi 60 miliona i član je Njukasla. Austrija trenutno nema takav biser", zaključio je Dragović.

Podsjetimo, Austrija je ispala u prvoj nokaut rundi Svjetskog prvenstva protiv Španije koja ju je lako dobila 3:0.

Gdje je danas Dragović?

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bivši reprezentativac Austrije vratio se 2024. godine u rodni grad - Beč. Tamo je potpisao za Austriju iz Beča čiju opremu nosi već dvije sezone, a i treću zaredom će pošto ima ugovor za narednu godinu. Nekadašnji kapiten Crvene zvezde, za koju je igrao od 2021. do 2024. godine, tokom ovog Svjetskog prvenstva pisao je kolumne za najpoznatiji austrijski list "Hojte" i djeluje da se polako sprema za novu karijeru poslije završetka igračke.