Sesk Farbregas na korak od istorije i Evrope, ali Komo želi u Ligu šampiona

Nebojša Šatara
0

Fudbaleri Koma slavili su minimalnu pobjedu u Veroni i dva kola prije kraja Serije A stigli na korak od nastupa u evropskim takmičenjima, prvi put u klupskoj istoriji.

Sesk Fabregas Izvor: Fabrizio Andrea Bertani/Shutterstock

Izabranici Seska Fabregasa su u povratničkoj sezoni u italijanskoj eliti izborili 10. mjesto, a već u narednoj su stigli na korak od plasmana u Evropu, a nije daleko ni Liga šampiona!

VERONA - KOMO 0:1 (0:0)

Komo je do vrijednih bodova stigao na "Bentegodiju" pogotkom grčkog napadača Anastasiosa Dovikasa u 71. minutu.

Nekoliko minuta kasnije, domaći su preko Kirona Bouvija uspjeli da pogode mrežu Žana Butea, ali je Škotlanđanin bio u malom ofsajdu pa je izjednačujući pogodak poništen.

Do kraja se rezultat nije promijenio i Komo je stigao do velikog trijumfa, koji ih je doveo blizu istorijskog nastupa u Evropi, a na kraju može i da donese plasman i u samu evropsku elitu.

U preostale dvije utakmice, Fabregasov tim dočekuje Parmu i gostuje Kremonezeu, pa dva, odnosno tri boda minusa u odnosu na četvrtoplasirani Milan i trećeplasirani Juventus, nisu nedostižni.

S tim da "rosoneri" imaju i meč manje, tj. večeras dočekuju Atalantu.

Tim sa "San Sira" poslije večerašnjeg meča gostuje u Đenovi i Veroni, dok će crno-bijeli iz Torina ugostiti Fiorentinu, a onda završiti sezonu u gradskom derbiju protiv "bikova" kao nominalni gosti.

Ne smijemo zaboraviti ni Romu, koja ima bod manje i meč manje u odnosu na petoplasirani Komo.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

