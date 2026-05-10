Kakva drama u Seriji A: Roma gubila do 94. minuta, pa pobijedila!

Spektakularna utakmica na stadionu "Enio Tardini" u Parmi.

Kakva (polu)sezona Donjela Malena!

Holanđanin, koji je u zimskom prelaznom roku stigao u Romu na pozajmicu iz Aston Vile, postigao je 13 golova u 2026. godini i doveo Romu veoma blizu plasmana u Ligu šampiona, prvi put od 2019. godine.

Nevjerovatan meč viđen je u Parmi, gdje je "vučica" do 94. minuta gubila, a onda uspjela da slavi!

Povela je Roma golom Malena u 22. minutu i držala sve konce igre u svojim rukama, ali onda se u nastavku potpuno ugasila. Sve do nadoknade.

Iskoristila je to "žilava" Parma koja je preokrenula rezultat preko Gabrijela Strefece i Mandele Keite i činilo se da će snovi o plasmanu u najjače evropsko takmičenje i ove sezone ostati san za tim Đan Pjera Gasperinija.

Međutim, pravoj drami prisustvovali su gledaoci na stadionu "Enio Tardini". Prvo je u 94. minutu Divajn Renš pogodio za 2:2, a isti igrač nekoliko minuta kasnije iznudio je jedanaesterac. Dugo je trajala VAR provjera, a onda je utvrđeno da je Saša Bričgi oborio Renša i sudija Danijele Kifi pokazao je na "kreč" i drugi žuti karton fudbaleru Parme.

Iako je Paulo Dibala prvi uzeo loptu, odlučeno je da Malen izvede kazneni udarac i bila je to prava odluka. Holanđanin je pogodio za 3:2 u 11. minutu nadoknade.

Ovim trijumfom Roma se bodovno izjednačila sa Milanom, koji večeras igra protiv Atalante, dok je i dalje na bod zaostatka za Juventusom. Tu je i Komo, koji ne odustaje od Lige šampiona.



