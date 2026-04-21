Šamar za Denver: Jokić promašio sve protiv Gobera, zaustavljen kao nikad

Šamar za Denver: Jokić promašio sve protiv Gobera, zaustavljen kao nikad

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Nikola Jokić bio je tragičar Denvera u porazu prethodne noći od Minesote.

Denver izgubio od Minesote u plej ofu Izvor: Profimedia/MATTHEW STOCKMAN / Getty images

Denver je izgubio od Minesote 119:114, tako da je došlo do izjednačenja u seriji na 1:1. Kako su to Nagetsi uspjeli teško je za objasniti, vodili su 19 razlike i potpuno im je stao šut u posljednjoj dionici, kada najbolji igrači ekipe Nikola Jokić i Džamal Marej ništa nisu mogli da pogode.

Tako je Minesota odličnom odbranom na Jokiću, koji je promašio čak šest šuteva u četvrtoj četvrtini, napravila jedno od najvećih iznenađenja u dosadašnjem plej-ofu i nalazi se u vrhunskoj situaciji pred selidbu serije u Mineapolis.

Jokić je inače meč završio sa 24 poena, 15 skokova i osam asistencija, ali je tragičar ove utakmice. Forsirao je šut kada ga nije išao, a Rudi Gober je igrao strašnu odbranu - baš kao u prvom poluvremenu prve utakmice ove serije. Tada je Jokića tjerao da ide od koša, a ovoga puta smo vidjeli da Somborac više pokušava i više promašuje i ljuti se na sebe. Ne pamti se kad je Jokić promašio šest šuteva u odlučujućoj četvrtini, dok mu ni ostale odluke nisu bile sjajne.


Tako je u napadu Denvera za izjednačenje odlučio da ne šutira "pogačicu" nego je dodao Braunu, a on je pogodio samo jedno slobodno bacanje. Potom su Nagetsi opet imali napad za izjednačenje, da bi Džamal Marej šutnuo dugu dvojku, i promašio, pa je na neslavan način završena ova partija u "Bol areni".


Marej je inače imao 30 poena (11/25), Jokić pomenutih 24 (8/20), a po 16 su dali Tim Hardavej Džunior i Kristijan Braun. Kem Džonson je jedini još bio dvocifren sa 13 poena, dok je Gordon - koji je pogodio važnu trojku u finišu - imao tek osam.

Na drugoj strani povrijeđeni Entoni Edvards ubacio je 30 poena i imao 10 skokova, a Džulijus Rendl je imao 24.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

