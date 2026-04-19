Adelman više ne troši riječi o Jokiću, ali Finč je sve rekao: Trener Minesote se poklonio Srbinu

Trener Denvera Dejvid Adelman je izuzetno zadovoljan partijom Džamala Mareja, dok njegov kolega iz Minesote nema dilemu ko je najbolji igrač u ligi.

Denver Nagetsi su poveli sa 1:0 u prvoj rundi plej-ofa NBA lige protiv Minesota Timbervulvsa, a najzaslužniji za to je tandem Nikola Jokić - Džamal Marej. Srpski as je stigao do novog tripl-dabla u karijeri, dok je Kanađanin meč završio sa 30 poena kao najefikasniji.

Trener tima iz Kolorada Dejvid Adelman je poslije važne pobjede sumirao utiske i posebno nahvalio Mareja od čije će inspiracije u plej-ofu mnogo toga zavisiti.

"Igrali smo bolju odbranu, pogodili smo neke šuteve, Marej je nevjerovatan igrač, mnogo su ga faulirali. U prvom kvartalu smo promašili mnogo šuteva, igrali smo dobro, igrali su sa ritmom, mislio sam da će druga četvrtima biti bolja. Pogotovo smo to vidjeli u drugom poluvremenu, gdje smo bili bolji", kaže Adelman.

Sjajnom partijom je najavio plej-of seriju i sa ovakvim Marejem Denver može da sanja velike stvari. "On ima mnogo odgovornosti na terenu, pogotovo kada ga čuva nekoliko igrača. Radi jako, čuvali su ga Mekdenijels, Dosunmu i Edvards, ovo je izazov. Mentalno se izborio i pogodio svoje šuteve, imao je nekoliko bitnih pogodaka, vidi se koliko je jak, jer je pogodio nekoliko slobodnih bacanja. On je tokom cijele godine sjajan".

Denver je imao veliki broj slobodnih bacanja, što su i iskoristili. "Jeste, uzeli smo sve što su nam dali. Morate da napadate reket, mi moramo da uzmemo sve. Jokić je strpljiv košarkaš, ostali su onda igrali za njega, morate da se priviknete na sve. Mi smo uspjeli da se izborimo za sve otvorene šuteve".

O Jokiću više ni ne troši riječi. "Mislim da su svi igrači strpljivi, samo da nađemo dobre šuteve, oni su kombinovano imali 18 asistencija, našli smo način da dođemo do pobjede, najviše zahvaljujući Mareju i Jokiću".

"Jokić je najbolji u ligi"

Trener Minesote Kris Finč je imao dobro strategiju za Jokića u provom poluvremenu, ali je on u drugom pokazao zašto je najbolji u ligi.

"On je najbolji igrač u ligi, moraš da se boriš s njim. Možda smo se malo kockali s njim, većina momaka je odradila dobar posao", rekao je Finč.

Nije bio zadovoljan zbog velikog broja izvedenih slobodnih bacanja Mareja i Jokića.

"Mislio sam da smo igrali dobru odbranu na njemu, dosta smo bili fizični, on je tražio kontakt, on je radio stvari, dobio je nagradu. Jokić je radio to isto, moramo da budemo čvrsti. Mnogo je 16 slobodnih bacanja, to je baš mnogo. Skoro koliko smo i mi imali...".

