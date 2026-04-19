Nikolu Jokića tukli po nosu i gurali s leđa, ali opet je upisao tripl-dabl za 1:0 Denvera protiv Minesote

Nebojša Šatara
Denver je poveo 1:0 u plej-of seriji protiv Minesote uz tripl-dabl Nikole Jokića.

Denver vodi 1:0 protiv Minesote, Nikola Jokić tripl-dabl

Denver je pobijedio Minesotu 116:105 i poveo je 1:0 u plej-of seriji NBA lige. Na ovaj način Nagetsi su došli do čak 13. uzastopne pobjede i nisu dozvolili iznenađenje na startu post-sezone, iako ne mogu da kažu da su igrali dobro u prvom poluvremenu.

To se posebno odnosi na Jokića koji je bio perfektno čuvan od strane Rudija Gobera. Franuz ga je udaljio od koša i Jokić je tek četiri puta šutnuo ka košu (dao šest poena), da bi se u nastavku probudio i došao do novog tripl-dabla.

Na kraju je Jokić meč završio sa 25 poena, 13 skokova i 11 asistencija, uz više od 50 odsto šuta iz igre (11/19). Takođe, imao je i jednu ukradenu loptu i pet izgubljenih, pokazavši odgovornost kada se očekivala od njega - pošto je na krilima njegove odlične igre na početku treće četvrtine i prelomljen meč.

Možda je Jokića motivisalo i to što su ga tukli po nosu i gurali s leđa, kada nije dozvolio da se iznervira, nego samo da dodatno popravi svoju igru na terenu i imao je spreman odgovor za Rudija Gobera.

Osim njega, blistao je Džamal Marej sa 30 poena, Aron Gordon dao je 17, dok su po 12 upisali Kem Džonson i Kristijan Braun. Što se tiče Minesote, koja nijednog trenutka nije imala naročit napadački ritam, prednjačio je Entoni Edvards sa 22 poena, devet skokova i sedam asistencija.

Naredni meč igra se u noći između utorka i srijede od 4.30 ujutru, opet u Denveru.

