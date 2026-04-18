Nikola Jokić kreće u najteži put ikad ka tituli: Nije ni pomišljao da namješta, htio baš na Minesotu

Nikola Jokić je svjesno "gurao" iz sve snage do kraja sezone, vezao sa saigračima čak 12 pobjeda do plej-ofa, samo da bi izborio što bolje mjesto. Drugi bi kalkulsali i birali lakši prolaz, ali on nije htio da posustane, pa ni po svoju štetu.

Denver Nagetsi ove subote u 21.30 časova počinju učešće u plej-ofu, prvom utakmicom protiv Minesota Timbervulvsa. Biće to start izuzetno teškog putovanja za ekipu Nikole Jokića (31), koja bi mogla da igra u serijama protiv Minesote, San Antonija, pa Oklahome, branioca titule.

Ipak, taj put su Nagetsi sami odabrali, jer u završnici sezone nisu kalkulisali i birali protivnika, već igrali maksimalno i u posljednjem meču ligaške faze pobijedili San Antonio i zauzeli treće mjesto. Da nisu, bili bi četvrti i bar na početku plej-ofa imali bi "na papiru" lakši posao, seriju protiv Hjustona.

Dok je Oklahoma svjesno kalkulisala u završnici sezone, Nagetsi su tako odabrali najteži put, koji ih u prvoj rundi plej-ofa Zapada vodi na velikog rivala Minesotu Timbervulvs. "Vukovi" su eliminisali Jokića i ekipu prošle sezone u prvoj rundi plej-ofa, a dvije sezone ranije u drugoj rundi, odnosno u polufinalu konferencije. Sezonu prije toga, 2022/23, Denver je slavio 4-1 u seriji prve runde Zapada i tako uhvatio zalet ka istorijskom uspjehu - osvajanju titule NBA šampiona.

Dok se iščekuje potvrda nastupa najboljeg igrača Minesote Entonija Edvardsa, koji ima problem sa koljenom, vrijedi podsjetiti da su Timbervulvsi ove sezone bili šesti na tabeli Zapada, sa skorom 49-33 i završili su tri pozicije ispod Denvera (54-28).

Nikola ubacio Minesoti 56 poena

Jokić i saigrači ostvarili su ove sezone tri uzastopne pobjede protiv Minesote, a onda su 1. marta doživjeli poraz od njih, za skor 3-1 prije plej-ofa.

Nageti su pobijedili na terenu "vukova" na početku sezone 127:114 uz čak 43 poena Džamala Mareja, plejmejkera Denvera, a i sredinom oktobra ponovo su bili uspješni na istom mjestu - 123:112, uz dabl-dabl Nikole Jokića od 27 poena i 12 skokova. I treći duel, u Koloradu, 26. decembra, završen je pobjedom Nagetsa 142:138, poslije produžetka i uz nestvarnih 56 poena Nikole Jokića i tripl-dabl za pamćenje (16 skokova, 15 asistencija) i šut 37/44. Potom, u četvrtom i posljednjem ligaškom duelu, Denver je doživio prvi poraz ove sezone od Timbervulvsa, kod kuće 1. marta, rezultatom 108:117 i nije mu pomoglo ni to što je Jokić ubacio 35 poena, uz 13 skokova.

Ko su lideri Minesote?

U ekipi trenera Krisa Finča apsolutno prvo ime je Entoni Edvards (24), sa impresivnih 28,8 poena u prosjeku, učinkom kojim je dočekao plej-of kao treći strijelac lige. Tradicionalno, dugogodišnji veliki rival Nikole Jokića Francuz Rudi Gober (33) je prvi skakač ekipe (11,5 skokova) i najbolji bloker (1,6), dok je najbolji asistent krilni centar Džulijus Rendl (31).

Upravo je Rendl i jedna od najvažnijih Finčovih opcija u napadu, sa prosjekom od 21 poen na najvećem broju odigranih utakmicau timu (79), a dvocifreni broj poena u prosjeku su postizali i krilo Džejden Mekdalnijels (14,8), bek Ajo Dosunmu (14), centar Naz Rid (13,6), bek Donte Divinćenco (12,2) i Gober (10,9).

Ove sezone žele iskorak

Minesota je ostvarila identičan učinak kao prošle godine (49-33) i ulazi u plej-of sa nagomilanim iskustvom, jer je u posljednje dvije sezone stizala do finala Zapadne konferencije i u njemu gubila najprije od Dončićevog Dalasa, a prošle sezone od Oklahome, oba puta skorom 1-4.

Nagetsi ulaze u ovu seriju kao najefikasniji tim ligaške faze (122,1 poen po meču), a ni Minesota ne zaostaje previše, jer je ubacivala po 118 poena u prosjeku. Posmatrano kroz timske statističke kategorije, Timbervuvlsi su drugi najuspješniji tim u blokadama (5,8), odmah ispod lidera Detroita (6,4). Takođe, protiv Minesote se protivnici kroz sezonu odlučuju za malo šuteva za tri za NBA standarde (34 u prosjeku).

Raspored utakmica Denvera i Minesote

Ovo je raspored mečeva Denvera i Minesote u 1. kolu NBA plej-ofa. Plasman u sljedeću fazu izboriće tim koji ostvari četiri pobjede. Pobjednik ovog para igraće u polufinalu Zapada protiv pobjednika serije San Antonio - Portland.