Omaž Srbiji: Da se zna zna odakle je Nikola Jokić, najnoviji model patika će oduševiti ljubitelje košarke

Srpski košarkaš Nikola Jokić sarađuje sa kineskom kompanijom 361° koja je dizajnirala patike u bojama srpske zastave.

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Srpskog košarkaša Nikolu Jokića očekuju ključne utakmice u plej-ofu NBA lige, ali po svemu sudeći neće prigrabiti četvrto MVP priznanje. Iako igra istorijsku sezonu sa Denver Nagetsima, izgleda da se sprema velika nepravda, kao one sezone kada Džoelu Embidu poklonjen trofej najkorisnijeg igrača.

Nikola nije neko ko ima velike sponzorske ugovore i nosi najveće svjetske brendove, već je sklopio saradnju sa ne tako popularnim kineskim proizvođačem sportske opreme 361°.

Nikola je prošlog ljeta boravio u Kini gdje je dočekan kao velika svjetska zvijezda, pa je vjerovatno tada dogovorio kako će izgledati novi autentični dizajn patika. Ove patike će definitivno oduševiti sve u Srbiji, pošto su napravljene u čast "zemlje košarke".

Kombinacija boja je crvena, plava i bijela kao srpska zastava, a u sve je uklopljen i simbol "džokera". Kako vam se dopadaju?

"Shut up and take my money"



361° has unveiled a new sneaker model from their brand ambassador Nikola Jokic. The special Joker 2 Serbia edition is designed as a tribute to the basketball nation the Denver Nuggets star comes from.



We already know what kids in Serbia (and…pic.twitter.com/fnTxFma9Nf — Basketball Sphere (@BSphere_)April 17, 2026

Jokić bio na kineskoj turneji ljetos

Nikola Jokić je prije početka Evropskog prvenstva bio u posjeti Kini gdje je promovisao patike čije je zaštitno lice. Koliko je NBA popularna u Kini bilo je jasno odmah nakon slijetanja na aerodrom kada ga je sačekala "horda" navijača. Srbin se odlučio za saradnju sa jednim od brendova koji nije toliko planetarno poznat, ali sa njegovim ulaskom u kampanju situacija se vrtoglavo promijenila. Ovaj brend stigao je u Srbiju 2024. godine i već je dostigao veliku popularnost.