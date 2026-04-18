S leđa odgurnuo Nikolu Jokića, Srbin odletio u publiku: "Zar ne zna ko su njegova braća?"

Na meču Denvera i Minesote u centru pažnje se našao Džejden Mekdenijels koji je odgurnuo Nikolu Jokića.

Košarkaši Denvera i Minesote započeli su svoju plej-of seriju utakmicom u subotu uveče, u evropskom terminu, a ovaj okršaj u doigravanju privlači mnogo pažnje svih ljubitelja NBA. Tokom prethodnih godina između ova dva tima razvilo se pravo rivalstvo, a Minesota u prošlosti nije birala sredstva da zaustavi najboljeg igrača na svijetu - Nikolu Jokiću.

Takva je situacija i sada... Već tokom prvog meča u seriji vidjeli smo krvarenje iz nosa Nikole Jokića, nekoliko grubih faulova, uobičajenu praksu da ga čuvaju niži košarkaši kojima sudije tolerišu grublju igru... Vidjeli smo i odgurivanje koje je izveo Džejden Mekdenijels, dugogodišnji "poznanik" Nikole Jokića u Zapadnoj konferenciji.

Džejden Mekdenijels je s leđa odgurnuo Nikolu Jokića, a to je odmah izazvalo jedan veoma zanimljiv komentar. "Zar on ne zna ko su mu braća", rekli su komentatori ovog meča, aludirajući na to što su Strahinja i Nemanja "strah i trepet" za košarkašku javnost u SAD. Nedavno je Strahinja bio u centru pažnje, a pogledajte šta se desilo na meču Denvera i Minesote:

Ovakve situacije inače ne poremete Nikolu Jokića on je uglavnom maksimalno fokusiran na utakmicu i jako je malo igrača koji su u NBA uspjeli da ga izbace iz takta. Naravno, kada se to dogodi, protivnicima ne bude nimalo prijatno jer se susretnu sa ogromnim čovjekom za kojeg se do tada vjerovalo da ima izuzetno blagu narav.

Vjerovatno najpoznatiji okršaj koji je Jokić imao u NBA jeste sa braćom Morif, a nedavno se na drugoj strani sukoba našao Lu Dort. Košarkaš Oklahome izveo je veoma prljav potez i izazvao reakciju najboljeg košarkaša na planeti, kada su nastale fotografije koje sada već imaju kultni status.

