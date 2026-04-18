Gober "pojeo" Jokića kao nikad do sada: Ne pamti se da je Somborca neko ovako zaustavio

Nikad kao večeras se Nikola Jokić nije mučio u duelu protiv Minesote i Rudi Gober može da kaže da ga je u potpunosti zaustavio.

Nikola Jokić se ozbiljno namučio protiv Minesote u prvom poluvremenu. Činilo se da je Jokić priželjkivao duel sa Minesotom u plej-ofu, ostali su "vukovi" dužni od prošle godine, međutim za sada djeluje da ga čeka težak posao protiv ekipe koju je na sjajan način spremio trener Kris Finč.

Na poluvremenu je bilo bilo 62:62, a ako se uzme u obzir kako je Jokić igrao - ovo je zapravo odličan rezultat za Nagetse koji su se najviše mučili u napadu, gdje nije bilo uobičajenog ritma koji bi zadavao Somborac.

Jokić je ubacio samo šest poena za prvo poluvrijeme, odnosno dvije trojke. Gober ga je "tjerao" od koša i Jokić nije imao priliku ni da šutira, odnosno tek četiri puta je probao da postigne poene. I jedan od četiri ta pokušaja bio je tek na kraju poluvremena, kada je više probao u očaju da dođe do poena.

Koliko je Gober igrao dobro, najbolje svjedoči akcija iz prve četvrtine, kada je u nekoliko navrata "odbio" nalet Jokića i na kraju ga natjerao na izgubljenu loptu. Nije bez razloga četiri puta bio najbolji defanzivac u NBA:

Inače, Jokić je igrao 19 minuta u prvoj četvrtini i s njim na parketu Nagetsi su imali "minus sedam", a za pet minuta bez njega na terenu došli su do "plus sedam". Zaista je teško sjetiti se takve utakmice za Denver ne samo ove sezone, nego uopšte od kada je Somborac postao glavni igrač ekipe.

Naravno, ništa ovo ne mora da znači i Minesota tek treba da se obračuna s Jokićem i u drugom poluvremenu, a imaće sigurno i motiva na pretek zbog razbijenog nosa.

