Sramna odbrana na Nikoli Jokiću, sudije se prave da ne vide: Tuku, čupaju, grebu, ovo Srbin još nije doživio (VIDEO)

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Srpski košarkaš Nikola Jokić je trostruki MVP NBA lige, ali nema respekt kod sudija kakav zaslužuje.

dzulijus rendl prljavo udarao jokica sudija se pravio da ne vidi Izvor: Tatiana/X/Printscreen

Košarkaši Denver Nagetsa dozvolili su brejk Minesota Timbervulvsima, pošto su u drugoj utakmici prve runde plej-ofa poraženi sa 119:114. Može se pričati o "defanzivnoj klinici" Rudija Gobera nad Nikolom Jokićem, ali i onim "nečasnim radnjama" koje su sudije propustile da sankcionišu.

Srpski as je meč završio sa 24 poena, 15 skokova i osam asistencija, ali je bio i tragičar ovog meča. Bio je trostruki MVP NBA lige bijesan zbog poraza, napustio je teren bez pozdrava sa rivalom, a možda pravi razlog leži upravo u ovome...

Nema sumnje da je Nikola ponovo završio u ogrebotinama i ožiljcima, pošto je Džulijus Rendl igrao sramnu odbranu nad njim kada ga nije branio Rudi Gober. Tokom jednog napada je više puta snažno bockao Jokića po leđima i stomaku, a da se niko od arbitara nije oglasio.

Na kraju je Jokić uspio da asistira, ali se ljubitelji košarke pitaju, šta je faul, ako ovo nije? Nikola je ostao pribran na terenu, ali ne bi mu se moglo zamjeriti da je reagovao zbog ove nepravde.

 Gober "zaključao" Jokića

Jokić je u posljednjoj četvrtini promašio čak šest šuteva, odnosno imao je 1/7. Sve to je posljedica dobre odbrane Francuza koji je zaista odradio sjajan posao i spriječio velikog rivala da donese novu pobjedu svom timu.

Statistika kaže da je Jokić protiv Rudija Gobera u drugoj utakmici imao 1/8 iz igre, ukupno je dao četiri poena, dok kada bi Francuz bio na klupi - upisao većinu poena. Preciznije, imao je 7/12 i 20 poena.

Nikola Jokić ljut posle poraza Denvera
