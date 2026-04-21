Kako je Gober "pojeo" Jokića: Nikad u karijeri ga nisu ovako zaustavili, ništa ne pogađa

Autor Dragan Šutvić
Rudi Gober odigrao "doktorsku" odbranu na Nikoli Jokiću i za sada je najzaslužniji za 1:1 u seriji Denvera i Minesote.

Kako je Rudi Gober zaustavio Nikolu Jokića Izvor: AP Photo/Jack Dempsey

Denver je "prokockao" 19 poena prednosti protiv Minesote i na svom terenu doživio neočekivan poraz. Minesota je slavila 119:114 i tako "brejkom" došla do 1:1 u plej-of seriji, a bez ikakve sumnje može da se kaže da je ključna bila odbrana "vukova" koji su u najvažnijim trenucima meča zaustavili Džamala Mareja i Nikolu Jokića.

Nisu se proslavili glavni igrači Denvera - Marej je u posljednjem napadu nepotrebno šutirao "dugu dvojku" umjesto trojke za izjednačenje - i nije bio precizan - poslije čega je Minesota potvrdila pobjedu, dok je još slabiji bio Jokić. Njemu apsolutno ništa nije išlo za rukom u posljednjoj dionici i svaki šut koji je uzeo bio je "isforsiran", tako da je dao svega dva poena i napravio još nekoliko neočekivanih grešaka u napadu.

Iako se na društvenim mrežama "zavrtlelo" zakucavanje Nikole Jokića protiv Rudija Gobera, koje je zaista bilo vrlo atraktivno, čini se da su oni koji nisu gledali utakmicu "obmanuti" za ono što se zaista dogodilo između njih dvojice. 

Vodili su neviđenu bitku pod košem i ovoga puta dobio ju je Rudi Gober. Vlerovali ili ne, Jokić je u posllednjoj četvrtini promašio čak šest šuteva, odnosno imao je 1/7. Sve to je posljedica dobre odbrane Francuza koji je zaista odradio muški posao, igrajući pritom čisto, za razliku recimo od Karuza, Hačimure i ostalih "manjih" igrača koji su čuvali Somborca.

Tako statistika kaže da je Jokić protiv Rudija Gobera u drugoj utakmici imao 1/8 iz igre, ukupno je dao četiri poena, dok je kada bi Francuz bio na klupi - upisao većinu poena. Preciznije, imao je 7/12 i 20 poena.

Znamo da je Gober čak četiri puta dobijao nagradu za najboljeg defanzivca NBA lige, međutim ove sezone nije bio ni finalista ovog izbora u kome je dominantno pobijedio Viktor Vembanjama. Zato je bijesno reagovao njegov trener Kris Finč koji je istakao da su novinari ozbiljno pogriješili.

"To je smijurija što Gober nije finalista izbora za defanzivca godine. Mislim da je to ogromno nepoštovanje prema njemu", rekao je Finč koji je očigledno smislio kako da brani Jokića u ovom plej-ofu.

Znamo da se Jokić namučio i u prvom poluvremenu prve utakmice plej-ofa protiv Gobera, kada je šutirao 2/4, a onda se ipak u nastavku probudio i vodio Denver do pobjede. Sada nije imao rješenje za Gobera i tek ga čeka obračun sa njim u gostima kad će Denver juriti da napravi "ribrejk".

"On je jako dobar defanzivac. Tjera te da biraš teške šuteve, dugačak je i može da dođe do lopte iz svake pozicije. On je jako dobar defanzivac", rekao je Jokić o Goberu koga neizmjerno poštuje.

Vidjećemo šta nas čeka i u trećem njihovom duelu koji je iza ugla, već u noći četvrtak na petak od 3.30 po našem vremenu.

