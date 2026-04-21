"Vjerujem najboljem igraču na svijetu": Adelmana napali zbog Jokića, on im zapušio usta kao nikad

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Trener Denvera Dejvid Adelman bezrezervno vjeruje Nikoli Jokiću, ponovio je na konferenciji za medije poslije poraza svog tima od Minesote.

Dejvid Adelman o Nikoli Jokiću Izvor: Screenshot/YouTube/@DenverNuggets, Jevone Moore / Zuma Press / Profimedia

Denver je poražen na domaćem terenu od ekipe Minesote, a izgubljeni meč momaka Dejvida Adelmana viđen je kao tragedija. Trener domaćeg tima pokušao je da smiri strasti, ali kako i inače nije dozvolio pridike na račun tima, pogotovu ne Nikole Jokića. Bez mnogo razmišljanja odbrusio je: "Vjerujem Nikoli Jokiću, on je najbolji igrač na svijetu".

Dejvid Adelman ne prestaje da hvali srpskog igrača. Poraz od Minesote nije mogao da promijeni mišljenje trenera Denvera. Iako je Nikola Jokić promašio čak šest šuteva u posljednjih 12 minuta, što nije karakteristika Srbina, Adelman i dalje vjeruje najboljem na svijetu. Tako je na pitanje o "flouteru" i centru Denvera imao jasan odgovor.

"Uvijek želite da on (Nikola Jokić) šutira taj šut. Ali on vidi ono što vidi na terenu, igra košarku i ako vidi slobodnog saigrača, donijeće tu odluku.Vjerujem Krisu Braunu da će pogoditi slobodna bacanja - lopta je izašla iz obruča, to se dešava u NBA ligi", rekao je Adelman.

"Imaćete trenutke koje ne želite da pamtite. To je težak momenat Brauna poslije tako dobre utakmice. Bio je svuda na terenu, imao ogromnu odgovornost i u napadu i u odbrani i stvarno mi ga je žao", rekao je Adelman o Braunu koji je postigao 16 poena za 35 minuta, a iz igre je šutirao 56 posto.

Potom se ponovo vratio na Nikolu Jokića.

"Vjerujem najboljem igraču na svijetu u odluke koje donosi. Vidio je Brauna i donio tu odluku. Znam da će Nikola imati svoj komentar na to, ali njegove odluke su uvijek nesebične i iz pravih razloga.I kao što sam rekao, vjerujem Braunu da će pogoditi slobodna bacanja."

I nije bilo kraja prozivkama na račun Jokića i Džamala Mareja. Tako je Ademan morao da prokomentariše i nešto slabije šutersko veče lidera, ali vrlo kratkim odgovorom: "Želim da šutiraju".

Kad je u pitanju razlog poraza, Adelman je otkrio detalj koji je odnio prevagu.

"Izgubili smo ovu utakmicu zbog napadačkih skokova. Svaki put kada smo imali kontrolu, oni su uzimali ofanzivne skokove ili ubacivali lagane poene. Bilo je 20:3 u napadu poslije skoka u plej-of utakmici - to nas je koštalo. Svaki put kada smo pravili seriju, to ih je vraćalo u igru. To moramo da popravimo", zaključio je Adelman.

