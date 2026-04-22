Lebron gazi bez Luke Dončića: Lejkersi idu na titulu čak i bez najboljeg igrača

Iako je Luka Dončić još van konkurencije zbog povrede, Los Anđeles Lejkersi i dalje nižu pobjede u plej-ofu. Drugi favoriti uglavnom posrću.

Nema Luke Dončića, nema ni problema. Los Anđeles Lejkersi su uspjeli da pobijede i u drugom meču plej-of serije protiv Hjuston Rokitsa, ovoga puta rezultatom 101:94.

Bez povrijeđenog Luke Dončića čiji se povratak uskoro očekuje Lebron Džejms je vodio Lejkerse sa 28 poena, 8 skokova i 7 asistencija, a ključnu pomoć imao je u Markusu Smartu. Sjajni defanzivac upisao je 25 ponea i 7 asistencija. Istakao se i šuter Luk Kenard sa 23 poena i 6 skokova.

Sa druge strane Alperen Šengun je imao dabl-dabl sa 20 poena i 11 skokova uz 5 asistecija, dok je oporavljeni Kevin Durent upisao 23 poena i 6 skokova. Sada se serija seli u Hjuston, a još uvijek se ne zna da li će Dončića uopšte biti u prvoj rundi plej-ofa.

Još jedno iznenađenje

Nakon što je Portland iskoristio odsustvo Viktora Vembanjame da izjednači u seriji sa San Antonijom iznenađenje je napravila i Filadelfija. Nakon poraza u prvom meču savladali su Boston 111:97.

Iako je Džejlen Braun upisao 36 poena, 7 skokova i 4 asistencije Filadelfija je uz 30 poena i 10 skokova VJ Edžkomba, 29 poena i 9 asistencija Tajrisa Maksija i 19 poena Pola Džordža došla do pobjede. Kod Bostona Džejson Tejtum je imao 19 poena, 14 skokova i 9 asistencija, a Nikola Vučević 9 poena i 5 skokova.

