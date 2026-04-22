"Ovo je moja lista i na njoj je Jokić, šta ti nije jasno?": Pale psovke i prozivke, izbio haos u NBA studiju

Autor Dragan Šutvić
Nikola Jokić je još jednom uspio da podijeli mišljenja u NBA ligi. Sada su Rašad Mekents i Kenjon Martin krenuli jedan na drugog zbog srpskog centra.

Svađa bivših NBA igrača zbog Nikole Jokića Izvor: Printscreen/YouTube/DNVR Sports/Instagram/gilsarena0

Viđali smo i ranije da se u studijima u Americi posvađaju oko Nikole Jokića, ali nikada kao Kenjon Martin i Rašad Mekents. Nije prvi put da upadaju u ozbiljne rasprave u emisiji kod Gilberta Arenasa dva bivša NBA igrača, ali sada je bilo psovki, povišenih tonova i ozbiljne ljutnje.

Sve zbog toga što je Kenjon Martin rekao da je Nikola Jokić jedan od pet najboljih centara u istoriji NBA lige. Tražio mu je Rašad Mekents objašnjenje za to, ali ga nije dobio. 

Kako je nastao haos zbog Jokića?

  • Kenjon Martin: On je među pet najboljih centara na svijetu, apsolutno, vrlo jednostavno ću ti to reći. Pošto je Nikola centar, reći ćemo Karim, Šek, slušajte šta ću sada reći, slušajte moje riječi. Vilt, Karim, Šek, Hakim i Nikola. Šta? A?
  • Rašad Mekents: Nikola je bolji od Džoela Embida?
  • Kenjon Martin: Da!
  • Rašad Mekents: Zato je Džoker u Top 5?
  • Kenjon Martin: Jer sam ga ja stavio tu, pitali ste me za moju listu.
  • Rašad Mekents: Ali ja pitam zašto je on tamo?
  • Kenjon Martin: Jer ste me pitali koja je lista Kenjona Martina. To je moja lista najboljih pet centara. Ti daj svoju listu, listu Rašada Mekentsa i nek to bude tvoja j***na lista.
  • Rašad Mekents: Ali ja ću ti reći zašto imam Šeka na listi, a nemam Nikolu. A ti nemaš odgovore, A odgovor postoji i ja ga znam,
  • Gilbert Arenas: Daj nam svoju listu, daj nam svoju listu.
  • Rašad Mekents; Ja nemam svoju listu

Ko su akteri ove rasprave?

Domaćin ove emisije je Gilbert Arenas, nekada trostruki Ol Star iz vremena kada je bio prva zvijezda Vašingtona. Kenjon Martin je takođe bio Ol Star i to jednom, a igrao je godinama za Netse, Nagetse, Kliperse, Nikse i Bakse. Rašad Mekents je najmanje igračko ime, ali i on je nastupao u NBA za MInesotu i Sakramento.

