"Danas dobijam 18. šampionski prsten, a dva sam zaboravio": Medžik Džonson pretvori u titulu sve što dodirne

Legendarni Irvin Medžik Džonson pohvalio se spiskom titula kakav niko nema

Legendarni Medžik Džonson, jedan od najboljih košarkaša u istoriji, dobiće svoj 18. šampionski prsten ove večeri na stadionu Los Anđeles Dodžersa. Kao manjinski vlasnik novog-starog šampiona Svjetske serije u bejzbolu, Medžik će ponovo na svoju ruku staviti prstenje koje pripada prvacima, što je jedna od najčuvenijih sportskih tradicija u Americi.

Na društvenim mrežama, on je podsjetio na svaki svoj šampionski prsten i priznao da je čak zaboravio na još dva!

"Danas je veoma poseban dan za mene, jer ću primiti svoj 18. šampionski prsten na Dodžers stadionu. Slavićemo uzastopne titule u Svjetskoj seriji i veoma sam uzbuđen! Trenutno imam jedan iz srednje škole, u kojoj sam osvojio titulu državnog prvaka sa školom Everet. Imam i jedan osvojen na koledžu sa Mičigen Stejtom. Sa Lejkersima imam 11 - pet kao igrač, pet kao suvlasnik i jedan kao funkcioner. Imam i jedan prsten sa Los Anđeles Fudbalskim klubom (u kojem je suvlasnik/investitor), jedan sa El-Ej Sparksima u ženskoj NBA ligi i tri Svjetstke serije sa Dodžersima! Zapravo, imam ih ukupno 20, ali nisam uračunao svoje dvije titule u E-Sportu kao suvlasnik 'Tim Likvida'", objavio je Džonson.

Medžik Džonson bio je jedan od najboljih NBA igrača u istoriji i igrao je za samo jedan tim - Los Anđeles Lejkerse, od 1979. do 1991, pa potom i 1996, kada se nakratko vratio nakon što mu je dijagnostikovan virus HIV.