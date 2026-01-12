logo
Holandija razbila Izrael u Beogradskoj areni: Evo šta to znači za Srbiju pred drugu fazu

Holandija razbila Izrael u Beogradskoj areni: Evo šta to znači za Srbiju pred drugu fazu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Vaterpolisti Holandije pobjedom nad Izraelom obezbijedili drugu fazu na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Holandija pobijedila Izrael na Evropskom prvenstvu Izvor: MN PRESS

Vaterpolo reprezentacija Holandije demolirala je Izrael u drugom kolu grupne faze Evropskog prvenstva koje se igra u Beogradskoj areni. Nakon odlične igre u prvom kolu i poraza od Srbije nakon penala, Holanđani su još jednom prikazali sjajnu partiju, a to je ovog puta bilo dovoljno za trijumf - 19:11 (4:3, 5:0, 5:5, 5:3).

Već na poluvremenu sve je bilo jasno - Holandija je stekla ogromnih šest golova prednosti, pa je do kraja meča samo rutinski plivala do druge faze. Nakon osvojenog boda protiv Srbije i tri boda protiv Izraela, Holandija je već u drugoj grupnoj fazi, iako joj se ne predviđa da će biti ravnopravna u borbi za polufinale. Za tako nešto morali bi da naprave senzaciju u narednom meču i savlaadaju Španiju, jedan od najboljih svjetskih timova.

Sa druge strane, ova pobeda Holandije nad Izraelom važna je i za Srbiju, koja sada ima jasniji pogled na tabelu. Nakon poraza od Španije u prvom kolu, Izraelci su izgubili i drugi meč, pa će u okršaju sa domaćinom turnira biti apsolutni autsajderi. To znači da će Srbija protiv Izraela morati da upiše laganu pobjedu kako bi se plasirala u drugu grupnu fazu, a zatim se tamo boriti za polufinale.

Prije tog meča za Srbiju će biti veoma važno da odigra dobro protiv Španije. Eventualna pobjeda na tom meču praktično bi otvorila prozor ka polufinalu, ali i udaljila Špance od istog što bi takođe bilo veoma značajno. Ipak, treba reći da je Španija favorit protiv Srbije u Beogradskoj areni, u drugom kolu prve grupne faze.

