"On zna koliko ga volim": Saša Obradović bio upitan za ostanak Zvezdinog centra

Trener Crvene zvezde bio upitan za centra svog tima Donatasa Motiejunasa koji ima ugovor "na određeno".

Trener Crvene zvezde Saša Obradović poslije pobjede protiv Budućnosti (95:79) bio je upitan za status centra Donatasa Motiejunasa (35), koji je došao iz Monaka na pozajmicu do 2026.

"To uopšte nije tema sada. Ako bi tako trebalo da pričamo o Motiejunasu, onda bi trebalo da otvorimo pitanje i o svima ostalima. Bolje da sačekamo sve. On zna koliko ga ja volim i koliko znači ovoj ekipi, to je najvažnije, a odluke ćemo da donosimo u hodu", rekao je Obradović.

Motijenuas je došao početkom oktobra i njegova pozajmica ističe 2. januara. Prije svega svojim pristupom i profesionalnošću je stekao velike simpatije navijača.

Motiejunas svjestan svoje uloge "Kao veteran, moj posao je da ih držim na okupu. Ne pokušavam da se stavljam ispred bilo koga. Na kraju krajeva, ovo je srpski klub i srpski igrači su najvažniji u Zvezdi. Sa svoje strane, trudim se da sve povežem i da pomažem da pobjeđujemo. Dok pobjeđujemo, svi su zadovoljni", rekao je Litvanac za "Meridian sport".

Bio je upitan i za odsustvo Džereda Batlera, plejmejkera koji se još uigrava sa ostatkom tima.

"On je odigrao ove dvije utakmice i definitivno mu još malo te neke forme fali. Procijenili smo da sada ide zahtjevan raspored uz putovanja. Na raspolaganju je i biće uz tim."

Zvezda će naredne dve utakmice igrati u Evroligi, u okviru predstojećeg "duplog" kola - protiv Dubaija u utorak od 17 časova, a potom protiv Monaka u četvrtak od 20 časova.

