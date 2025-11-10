logo
"Mnogi će ovdje imati probleme": Saša Obradović se javio iz Dubaija, želi da nastavi pobjednički niz sa Zvezdom

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Saša Obradović je pred meč sa Dubaijem imao samo riječi hvale na račun rivala i istakao je da će mnogi da se muče na ovom gostovanju.

Saša Obradović pred utakmicu Dubai Crvena zvezda Izvor: Youtube/printscreen/@CrvenazvezdaKK

Crvena zvezda igra sjajno u Evroligi, ima sedam uzastopnih pobjeda i želi tako da nastavi. Priliku za to imaće u Dubaiju gdje će u utorak gostovati istoimenom timu (17 časova). Pred taj meč oglasio se Saša Obradović u izjavi dostavljenoj medijima iz Dubaija.

"Iskoristili smo dan da se pripremimo, koliko je to moguće, taktički. Svi smo svjesni jačine protivnika i utakmice koju treba da napadnemo i pobijedimo. Svaka pobjeda na strani mnogo znači. Mnoge ekipe će ovdje imati problema, pogotovo kada im se oporave neki igrači koji su im važni. Kao što su Musa, Kabengele, Avramović koji dolazi i igraće protiv nas. Kada se to sklopi, biće još i bolji tim", rekao je Obradović.

Cilj je jasan - da se nastavi trijumfalni niz. Očekuje se da će i na ovom gostovanju doći navijači Zvezde.

"Što se nas tiče, želimo da nastavimo niz pobjeda. Motivisani smo jako, čekamo utakmicu. Naš fokus treba da bude na igri. Velika je stvar što imamo svuda navijače i podršku, to govori o navijačima kluba", zaključio je Obradović.

KK Crvena zvezda KK Dubai Evroliga treneri Saša Obradović

