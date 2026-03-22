Gavrilović vodio Igokeu do prvog trijumfa u Top 8 ABA lige, poraz Bosne!

Goran Arbutina
Ekipa iz Aleksandrovca treći put zaredom savladala Cedevita Olimpiju.

Košarkaši Igokee upisali su prvu pobjedu u Top 8 fazi ABA lige savladavši Cedevita Olimpiju 81:77 u Laktašima.

Strahinja Gavrilović sa 25 poena predvodio je ekipu iz Aleksandrovca do trećeg trijumfa zaredom u međusobnim okršajima, a upravo je njegovim poenima završena dramatična završnica u Laktašima.

Imala je Cedevita Olimpija 16 sekundi za napad za izjednačenje ili pobjedu, ali je Nejt Pjer-Luis ukrao loptu i dodao do Gavrilovića koji pogađa za 81:77.

Ekipa iz Ljubljane nije uspjela nakon toga da pogodi i upisala je drugi vezani poraz u Top 8 fazi ABA lige.

Uz Gavrilovića najzaslužniji za pobjedu domaćina bili su Nejt Pjer-Luis sa 15 i Nikola Popović sa 13 postignutih poena.

Na drugoj strani Umodža Gibson postigao je 16, Di Džej Stjuart 15, a Metju Hurt 13 poena.

Poraz Bosne

U pravoj rezultatskoj klackalici, košarkaši Bosne poraženi su u "Zetri" od Kluža.

Sarajlije su dobile prvu četvrtinu 25:14, ali je onda uslijedio veliki preokret rumunskog tima. "Studenti" su u četvrtoj četvrtini smanjili zaostatak, ali nisu uspjeli u potpunosti da ugroze rivala.

Dontej Karuters postigao je 23 poena, Alfonso Plamer dodao je 18, a Petar Kovačević 16 poena. U pobjedničkom timu istakao se Deron Rasel sa 25 poena, a dva poena manje ubacio je Mičel Krik.



